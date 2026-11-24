Syrie : 15,6 millions de personnes ont besoin d’aide (ONU)

Le huitième bulletin humanitaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), couvrant septembre et octobre 2026, indique que 15,6 millions de Syriens ont besoin d’aide.

Il a indiqué que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente et que les financements ne couvrent que 34,5 % du plan d’intervention.

D’après le rapport, l’aide humanitaire a bénéficié en moyenne à 2,48 millions de personnes par mois, grâce à 325 organisations présentes dans environ 5 000 agglomérations. Le montant de l’aide, sous forme de liquidités et de bons d’achat, s’est élevé à 173,4 millions de dollars, dont 72,5 millions de dollars d’aide financière polyvalente ayant profité à 914 000 personnes.

Les activités liées à l’eau et à l’assainissement ont bénéficié à 8,3 millions de personnes, celles relatives à la protection à 2,13 millions, celles relatives à l’éducation à 1,51 million et celles relatives à la nutrition à 1,19 million, tandis que le secteur de la santé a enregistré 13,5 millions d’actes médicaux. Environ 55 % de ces actions ont été menées dans les zones de niveau 4 (les plus vulnérables).

Alors que les prix des produits alimentaires suivis étaient 25 % plus élevés que l’année précédente et 4 % plus élevés qu’en août dernier, l’aide alimentaire mensuelle régulière a atteint 788 609 personnes, mais des lacunes en matière de couverture ont persisté dans 32 des 109 districts classés en catégorie 4, notamment à Alep, dans la zone rurale de Damas, à Idlib et à Soueïda, tandis que 110 des 270 districts de Syrie sont classés en catégorie 4 pour 2026.

Source : Médias