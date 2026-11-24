Le huitième bulletin humanitaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), couvrant septembre et octobre 2026, indique que 15,6 millions de Syriens ont besoin d’aide.
Il a indiqué que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 25 % par rapport à l’année précédente et que les financements ne couvrent que 34,5 % du plan d’intervention.
D’après le rapport, l’aide humanitaire a bénéficié en moyenne à 2,48 millions de personnes par mois, grâce à 325 organisations présentes dans environ 5 000 agglomérations. Le montant de l’aide, sous forme de liquidités et de bons d’achat, s’est élevé à 173,4 millions de dollars, dont 72,5 millions de dollars d’aide financière polyvalente ayant profité à 914 000 personnes.
Les activités liées à l’eau et à l’assainissement ont bénéficié à 8,3 millions de personnes, celles relatives à la protection à 2,13 millions, celles relatives à l’éducation à 1,51 million et celles relatives à la nutrition à 1,19 million, tandis que le secteur de la santé a enregistré 13,5 millions d’actes médicaux. Environ 55 % de ces actions ont été menées dans les zones de niveau 4 (les plus vulnérables).
Alors que les prix des produits alimentaires suivis étaient 25 % plus élevés que l’année précédente et 4 % plus élevés qu’en août dernier, l’aide alimentaire mensuelle régulière a atteint 788 609 personnes, mais des lacunes en matière de couverture ont persisté dans 32 des 109 districts classés en catégorie 4, notamment à Alep, dans la zone rurale de Damas, à Idlib et à Soueïda, tandis que 110 des 270 districts de Syrie sont classés en catégorie 4 pour 2026.
Source : Médias