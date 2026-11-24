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Cisjordanie: L’occupation prend d’assaut le camp d’Al-Am’ari et arrête 25 Palestiniens
24-11-2026 12:43 PM
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