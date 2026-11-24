France : poursuites judiciaires contre un fabriquant de missiles pour avoir fourni des armes à l’armée israélienne

Le fabricant de missiles MBDA a été déféré devant la justice pour manquement à son obligation de vigilance, après avoir été accusé d’avoir fourni des pièces utilisées par l’armée israélienne pour bombarder Gaza, selon des associations ayant porté plainte contre le groupe de défense français.

Selon l’AFP, la mise en examen, révélée par le quotidien d’investigation La Lettre le 2 novembre, a été transmise avant l’audience devant le tribunal de grande instance de Paris.

Outre l’Association franco-palestinienne de solidarité (AFPS), l’Association pour la sécurité morale républicaine (ASER) et l’Association des juristes pour le respect du droit international (Jurdi), cette action en justice a été intentée par le Conseil consultatif et de résilience (COGERES), qui détient des actions dans Airbus, lequel détient lui-même des actions dans MBDA à hauteur de 37,5 %.

Les procureurs accusent la société d’avoir fourni à Boeing, le fabricant américain des bombes GBU-39 largement utilisées par l’armée de l’air israélienne, des ailes déployables commercialisées sous le nom de « DiamondBlack », condamnant la branche américaine du groupe, MBDA Inc., pour avoir ignoré le risque d’être « complice de graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme » en vendant ce produit à Boeing.

En juillet 2025, une enquête conjointe des médias Disclose, The Guardian et Follow the Money a révélé que des composants fabriqués par le groupe MBDA avaient servi à la fabrication de bombes larguées sur des civils dans la bande de Gaza. L’enquête a examiné au moins 24 raids menés entre novembre 2023 et mai 2025, qui ont fait 500 morts, dont 100 enfants, et ont ciblé des écoles, des camps et une mosquée. Aucun représentant de MBDA n’a pu être joint lundi.

L’ordonnance de renvoi a révélé que MBDA avait répondu à un avertissement du tribunal en avril dernier en déclarant que son devoir de diligence se limitait aux « chaînes de valeur antérieures » et n’incluait pas l’utilisation des produits par le client.

Source : Agence