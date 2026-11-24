Gaza : le ministère de la Santé déclare une “alerte épidémique” à la méningite

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi une « alerte épidémique » dans l’ensemble de l’enclave, en raison d’une forte hausse des décès liés à la méningite.

Nidal Ghoneim, responsable au sein du ministère de la Santé, a indiqué lors d’une conférence de presse que 272 cas de méningite avaient été signalés dans la bande de Gaza pour le seul mois d’octobre.

Ce chiffre est huit fois supérieur à la moyenne mensuelle habituelle, qui se situe entre 30 et 50 cas, a-t-il précisé.

« Quinze Palestiniens sont décédés de la méningite depuis le début de l’année », a déclaré Ghoneim.

Il a averti que la propagation de la maladie menaçait la vie de milliers de Palestiniens à Gaza, en particulier celle des enfants.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) avait précédemment fait état de 413 cas suspects de méningite à Gaza entre le 27 septembre et le 31 octobre, dont 294 d’origine virale et 119 d’origine bactérienne. Selon l’organisation, 68 % de ces cas ont été enregistrés dans la ville de Gaza.

Le risque de propagation des maladies infectieuses s’est accru en raison du surpeuplement des centres d’hébergement pour personnes déplacées, de l’insalubrité de l’eau, de la détérioration des systèmes d’assainissement et de l’effondrement du système de santé à Gaza. En septembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que le taux de contamination microbiologique des échantillons d’eau analysés était passé de moins de 6 % en janvier à près de 20 % en août.

Depuis octobre 2023, la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza a tué plus de 74 000 Palestiniens et en a blessé plus de 176 000 autres, selon les autorités sanitaires palestiniennes. La guerre a également entraîné une destruction généralisée des infrastructures civiles, rendant les familles déplacées de plus en plus vulnérables aux conditions météorologiques difficiles.

Source : TRT