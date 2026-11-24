Le président chinois dénonce les accaparements de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée

Le président chinois Xi Jinping s’est opposé aux accaparements de terres et aux actes portant atteinte aux droits des Palestiniens, appelant à un cessez-le-feu durable à Gaza et à la protection des civils, a rapporté mardi l’agence de presse Xinhua.

Dans un message adressé lundi à une réunion de l’ONU organisée à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Xi a déclaré que la question palestinienne était au cœur du conflit au Moyen-Orient.

Il a souligné que les tensions actuelles dans la région ne devaient pas détourner l’attention de la communauté internationale de la question palestinienne.

Selon Xi, la clé du règlement de cette question réside dans le respect de la solution à deux États et la promotion de la reprise des négociations de paix entre la Palestine et Israël.

La gouvernance de la Cisjordanie occupée et la reconstruction de Gaza après la guerre doivent respecter le principe selon lequel « les Palestiniens gouvernent la Palestine », a-t-il déclaré, s’opposant à tout accaparement de terres ou à toute action portant atteinte aux droits des Palestiniens.

Xi a exhorté la communauté internationale à traduire ses engagements en faveur de la Palestine en mesures concrètes, à œuvrer pour un cessez-le-feu durable à Gaza et à garantir la sécurité des civils.

« La justice finira par triompher et ne doit pas être absente », a-t-il déclaré, réaffirmant le soutien de la Chine aux droits nationaux légitimes du peuple palestinien.

Il a ajouté que Pékin continuerait de travailler avec d’autres pays en vue de parvenir à un règlement global, juste et durable de la question palestinienne, fondé sur le droit international.

Depuis octobre 2023, l’armée israélienne et les colons illégaux ont intensifié leurs attaques contre les Palestiniens dans l’ensemble de la Cisjordanie occupée.

Au cours de cette période, plus de 1 220 Palestiniens ont été tués et environ 13 750 blessés lors d’attaques menées par les forces israéliennes et les colons illégaux. Plus de 26 000 Palestiniens ont également été arrêtés, selon des chiffres palestiniens.

En juillet 2026, plus de 33.000 réfugiés palestiniens originaires des trois camps de Tulkarem, Jénine et Nous Chams étaient toujours déplacés de force, selon l’UNRWA.

Source : Agence