France : six députés LFI portent plainte après des menaces de mort

Six députés La France insoumise (LFI), ont annoncé, lundi 23 novembre, qu’ils allaient porter plainte ensemble pour tenter de faire identifier l’expéditeur de lettres à croix gammées qui, selon eux, « persiste » malgré de précédentes plaintes.

Les députés Éric Coquerel, Antoine Léaument, Sarah Legrain, Marie Mesmeur, Thomas Portes et Carlos Martens Bilongo se rendront mardi au commissariat pour déposer une plainte commune.

Ces élus français ont reçu à plusieurs reprises des lettres anonymes comportant des croix gammées.

Ces courriers « manuscrits », qui proviennent « visiblement du même expéditeur », selon le groupe LFI dans un communiqué, arborent des croix gammées ou la mention du GUD, un mouvement d’ultradroite dissous en juin 2024.

Le groupe parlementaire de la France insoumise précise que ses élus sont régulièrement insultés ou menacés en ligne ou par courrier.

Ces élus étant pour certains racisés, les menaces sont accompagnées « fréquemment de propos racistes, sexistes et d’apologie du nazisme », et certains ont été visés jusqu’à « leur domicile ».

Les plaintes déjà déposées n’ont donné lieu à aucune suite, déplore le groupe insoumis.

Thomas Portes, l’un des six plaignants, avait déjà porté plainte en novembre 2024 pour une lettre reçue à l’Assemblée, signée « nous sommes le GUD » et portant au dos une croix gammée, qui lui promettait une balle dans la tête.

Le député Sébastien Delogu (Bouches-du-Rhône) a, lui aussi, annoncé mercredi 18 novembre avoir déposé une plainte pour menaces de mort, se disant visé par des centaines de messages et d’appels malveillants.

Source : Médias