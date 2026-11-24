La plus haute tour de Riyad frappée de nouveau

La plus haute tour de Riyad a de nouveau été frappée mardi, ont indiqué des témoins à l’AFP.

Selon trois témoins distincts, la frappe a touché le gratte-ciel abritant le richissime fonds souverain saoudien (PIF) dans la capitale, déjà endommagée la semaine dernière lors d’une frappe de ces combattants.

Un quatrième habitant a précisé qu’un véhicule équipé d’un haut-parleur avait appelé les piétons du quartier d’affaires à se mettre à l’abri.

À ce stade, les autorités saoudiennes n’ont signalé aucune interception de missile ou drone et les habitants n’ont pas reçu de message d’alerte sur leur téléphone. Les forces de Sanaa n’ont pas revendiqué l’attaque.

Jeudi, une frappe avait soufflé les fenêtres de plusieurs étages de cette tour ainsi que des bâtiments voisins, selon la Défense civile, qui avait diffusé une photo montrant l’étendue des dégâts.

Des pans entiers de la façade vitrée de cette tour de 80 étages, haute de 385 mètres, avaient volé en éclats, avait décrit un témoin sur place.

Source : Avec AFP