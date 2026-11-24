Affaire Takieddine : Nicolas Sarkozy et Carla Bruni seront jugés pour “association de malfaiteurs”

L’ex-président de la République Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et 8 autres personnes seront jugés en 2027 dans l’affaire de la rétractation possiblement monnayée de l’intermédiaire Ziad Takieddine, a appris l’AFP mardi de source proche du dossier, confirmant une information de RTL.

Les juges d’instruction demandent le renvoi de l’ancien président français et de son épouse devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs dans l’affaire de la rétractation de Ziad Takieddine.

Fin 2020, l’intermédiaire franco-libanais était revenu sur ses accusations dans un entretien diffusé par BFMTV et publié par Paris Match. Il y dédouanait Nicolas Sarkozy dans l’affaire du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007.

Les enquêteurs soupçonnent que ce revirement a été organisé en échange d’argent. Des dizaines d’heures d’écoutes téléphoniques et plusieurs perquisitions ont nourri la piste d’un réseau, qualifié de “cabinet noir” dans une enquête de France 2. Ce réseau aurait manœuvré pour que Takieddine change de version et disculpe publiquement l’ancien chef de l’État.

Dix personnes étaient poursuivies dans ce dossier, toutes sont renvoyées en procès par les magistrats d’après les informations de RTL.

Parmi elles, Mimi Marchand, la reine de la presse people, proche du couple Sarkozy et organisatrice de l’interview. Ou encore Noël Dubus, personnage rocambolesque à la fois barbouzard, condamné pour escroquerie et source revendiquée, à ses heures, des services de police judiciaire.

Selon le calendrier provisionnel, ils seront jugés du 3 novembre au 2 décembre 2027.

La peine encourue pour la qualification « d’association de malfaiteurs en vue d’une escroquerie en bande organisée » est de 10 ou 15 ans de prison, en fonction du caractère public ou non de la cible visée. Deux des personnes initialement poursuivies, Ziad Takieddine et le marchand de biens Pierre Reynaud, sont décédées en 2025 et 2023.

L’ordonnance des juges financiers parisiens intervient alors que l’ancien chef de l’Etat français attend lundi 30 novembre la décision de la cour d’appel dans le volet principal, le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007. Le parquet général a requis 7 ans de prison à l’encontre de l’ancien chef de l’Etat.

Source : Médias