Huckabee ne croit pas que l’aide américaine à Israël sera suspendue

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a exprimé des doutes quant à la possibilité que Washington mette fin d’ici la fin de l’année à son aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars à Israël, comme l’avait promis le président Donald Trump le jour des élections de mi-mandat en novembre.

Dans une interview préenregistrée diffusée mardi lors d’une conférence sur les relations américano-israéliennes à l’Institut d’études de sécurité nationale de Tel Aviv, Huckabee a déclaré que le protocole d’accord « est censé durer encore deux ans, donc je ne suis pas sûr qu’il y aura une résiliation soudaine d’ici la fin de l’année ».

Huckabee, républicain et ancien gouverneur de l’Arkansas, a déclaré que le Congrès avait alloué les fonds et qu’il n’était pas certain que l’on puisse les bloquer sans son approbation.

Il a ajouté que des responsables américains et israéliens travaillaient depuis des mois à un nouveau protocole d’accord, sans préciser si les discussions se poursuivaient après l’annonce par Trump de la fin de l’aide.

Le 3 novembre, alors que les électeurs se rendaient aux urnes, Trump a annoncé à la surprise générale avoir conclu, plusieurs mois auparavant, un accord avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour suspendre le financement annuel américain à Israël. Il a affirmé qu’Israël n’avait plus besoin de l’argent américain et que ses détracteurs démocrates instrumentalisaient cette question. Plusieurs candidats démocrates favoris, dont Abdul El-Sayed, critiquaient ouvertement cette aide accordée à Israël.

Trump n’a pas précisé comment il comptait interrompre ce financement. Un protocole d’accord de longue date entre les deux pays stipule qu’Israël recevra 3,8 milliards de dollars par an jusqu’en 2028 pour financer l’achat d’équipements militaires américains.

Les élections ont abouti à une victoire pour les démocrates, y compris pour un certain nombre de ceux qui s’opposent ouvertement à l’octroi d’un financement militaire à Israël, leur permettant de prendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, qui étaient contrôlés par le Parti républicain.

Source : Médias