Gardiens de la révolution : Un incendie majeur s’est déclaré dans un cargo après que celui-ci soit entré en collision avec une mine marine dans le détroit d’Ormuz

La marine iranienne des Gardiens de la révolution a annoncé aujourd’hui mardi qu’un cargo illégal est entré en collision avec une mine marine dans la zone au nord de Khasab et dans la partie sud du détroit d’Ormuz, ce qui a provoqué un incendie majeur.

La Marine des Gardiens de la Révolution a déclaré que le navire, avec le soutien de chasseurs américains, avait tenté de franchir une route non autorisée, soulignant qu’il avait éteint ses systèmes de navigation et de positionnement.

Un autre pétrolier illégal a subi une explosion à l’aube aujourd’hui, suite à un grave incendie qui s’est déclaré après sa collision avec une mine marine alors qu’il traversait une fausse route non autorisée dans le détroit d’Ormuz.

Il est à noter que, simultanément à l’explosion de ce pétrolier, deux autres pétroliers en infraction ont été contraints de retourner dans le Golfe, après avoir été témoins de la collision du pétrolier avec une mine marine et suite à l’avertissement radio émis par le centre de contrôle du trafic du détroit d’Ormuz de la force navale des Gardiens de la révolution.

La Marine avait prévenu plus tôt que tout mouvement de navire dans le détroit d’Ormuz serait géré avec fermeté en éteignant les systèmes de navigation.

Téhéran mène des opérations offensives et défensives contre les navires et avions américains en infraction, tandis qu’il continue de fermer le détroit d’Ormuz en réponse aux attaques et interventions américaines dans la région, en ciblant les pétroliers qui tentent de traverser le détroit en violation de ses instructions, à l’instigation américaine.

Source : Médias