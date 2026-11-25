Araghchi : Washington met en péril la sécurité mondiale en entravant l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les États-Unis compromettaient délibérément la paix et la sécurité mondiales en entravant le mandat de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

Il a ajouté que l’Organisation pourrait être contrainte de suspendre ses activités et de réduire ses programmes essentiels, qualifiant l’obstruction américaine de « honteuse ».

Dans une publication sur la plateforme X, il a ironisé : « Les États-Unis sont tellement préoccupés par les armes chimiques qu’ils entravent l’organisme mondial chargé de leur surveillance. »

Par ailleurs, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a critiqué jeudi dernier les nouvelles allégations américaines selon lesquelles l’Iran développerait des armes biologiques ou chimiques. Il a mis en garde contre une répétition du scénario de désinformation qui a précédé l’invasion américaine de l’Irak en 2003, justifiée alors par le prétendu développement d’armes de destruction massive.

Source : Médias