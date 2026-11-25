Pezeshkian : Le gouvernement œuvre à mettre fin à la situation de ni guerre ni paix, conformément aux directives du Guide de la Révolution

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré que le gouvernement iranien travaille, en suivant les directives du Guide de la Révolution et de la République islamique, à mettre un terme à la situation de « ni guerre ni paix ».

Il a affirmé que l’Iran ne reviendrait sur aucune de ses exigences — parmi les 14 points évoqués —, soulignant que 9 de ces points servaient entièrement les intérêts de l’Iran.

Il a insisté sur le fait que « l’ennemi ne doit pas croire qu’il peut atteindre ses objectifs en imposant ses propres conditions ».

Dans le même ordre d’idées, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Ghalibaf, a souligné ce mardi qu’« aucune mesure ne sera prise et aucune négociation ne sera engagée tant que les sept conditions de l’Iran n’auront pas été remplies ».

Source : Médias