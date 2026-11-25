Congo : Le forum minier Makutano annonce un financement de 965 millions de dollars pour le secteur

Lors de l’ouverture du forum minier Makutano à Kinshasa, les organisateurs ont annoncé que la République démocratique du Congo (RDC) bénéficierait d’investissements de 965 millions de dollars dans le secteur minier.

Selon Reuters, 700 millions de dollars de cette somme globale sont destinés au financement du secteur minier congolais, des institutions financières s’étant engagées à soutenir le secteur ainsi que l’ensemble de sa chaîne de valeur. Les 265 millions de dollars restants seront fournis par la Société financière internationale (SFI) afin de soutenir le secteur privé en RDC.

Ce financement appuiera les petites et moyennes entreprises (PME), la sous-traitance minière, la transformation locale des ressources et le financement du commerce.

Le président Félix Tshisekedi a profité de la cérémonie d’ouverture pour réaffirmer l’ambition de la RDC : dépasser la simple extraction des ressources pour créer de la valeur ajoutée grâce à la transformation locale. Il a souligné qu’une telle démarche permettrait d’assurer une « prospérité durable pour la population ».

Source : Médias