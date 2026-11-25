Haaretz : Netanyahu entraîne les pays du Golfe dans une guerre dont ils ne veulent pas et dont ils paieront le prix

Dans une tribune publiée par le journal israélien Haaretz, Ksenia Svetlova — auteure et ancienne membre de la commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset — estime que le Premier ministre de l’entité occupante, Benjamin Netanyahu, pousse à une nouvelle guerre contre l’Iran dans le seul but de réaliser des gains politiques personnels. Il fait ainsi fi des intérêts des pays du Golfe — qui ont pourtant contribué à la défense d’« Israël » en interceptant des missiles et des drones — et les expose à de lourdes pertes économiques et sécuritaires.

L’auteure souligne que si cela ne tenait qu’à Netanyahu, une troisième guerre contre l’Iran aurait éclaté depuis longtemps. Elle note que Netanyahu, qui a multiplié les manœuvres dilatoires pendant des années sur les fronts de Gaza, du Liban, de la Syrie et de l’Iran, est désormais prêt à saisir n’importe quel prétexte pour relancer les hostilités, dans le but de se maintenir au pouvoir et d’écarter tous ses rivaux.

Par ailleurs, l’article relève que les pays arabes du Golfe observent avec inquiétude les efforts de Netanyahu pour attiser les tensions avec l’Iran, et qu’ils agissent dans la direction opposée. Ces capitales arabes n’ont jamais souhaité une guerre avec l’Iran ; or, il apparaît désormais qu’elles en seraient les plus grandes perdantes.

Les calculs personnels de Netanyahu occultent les intérêts du Golfe

L’auteure présente des chiffres et des estimations économiques illustrant l’ampleur du coût potentiel : selon des rapports publiés récemment, le déficit cumulé des budgets des pays du Golfe pourrait atteindre 475 milliards de dollars. Une étude de la société « Allianz Trade » estime par ailleurs que les économies du Golfe pourraient perdre 790 milliards de dollars en termes de production économique et subir des dommages matériels dépassant les 200 milliards de dollars ; elle avertit qu’une reprise de la guerre ne ferait qu’aggraver et accumuler ces pertes.

L’analyse s’interroge : « Netanyahu — qui a pourtant longuement vanté l’importance de la coopération avec les pays du Golfe et annoncé une ère nouvelle lors de la signature des « Accords d’Abraham » — a-t-il songé, ne serait-ce qu’un instant, aux usines de dessalement saoudiennes, aux infrastructures pétrolières émiraties ou aux zones résidentielles à Bahreïn, au moment où il chuchotait à l’oreille de Trump pour le convaincre de déclencher les hostilités et de faire pleuvoir le feu sur l’Iran ? »

Elle ajoute qu’une telle attitude semble « naturelle » aux yeux des Israéliens, conscients que « Netanyahu ne pense qu’à Netanyahu ». Mais pour les pays de la région — qui avaient misé sur Israël en le croyant capable de mesurer ses actes — cette aventure militaire (qui s’ajoute à trois années de guerre à Gaza, au déchaînement de la violence terroriste des colons en Cisjordanie et à l’occupation de territoires dans le sud de la Syrie) relève de la « pure folie, doublée d’une totale désinvolture ».

Elle souligne enfin que les dirigeants du Golfe perçoivent la situation avec lucidité, rejetant la guerre pour des raisons politiques. Ils savent pertinemment qu’une nouvelle confrontation, semblable aux précédentes, ne parviendrait ni à renverser le régime iranien, ni à neutraliser ses programmes nucléaire ou balistique. À cet égard, elle rappelle l’épisode de février 2026, où Israël et les États-Unis avaient pris une décision unilatérale au nom de tous, avec des conséquences « désastreuses ». L’auteure a conclu son article en affirmant que cet exemple restera gravé dans la mémoire des dirigeants de ces pays, qui se retrouvent aujourd’hui « entre le marteau iranien et l’enclume israélienne ». Elle a par ailleurs souligné la nécessité pour Israël d’être à l’écoute de son environnement, plutôt que de prononcer des discours grandiloquents sur une future coopération.

Source : Médias