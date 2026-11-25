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Ministère russe de la Défense : Frappes visant des infrastructures de transport, des industries militaires et des navires opérant au profit de Kiev.
25-11-2026 08:31 AM
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