CGRI : explosion de deux pétroliers après avoir heurté une mine marine dans le détroit d’Ormuz

La Marine du CGRI en Iran a annoncé, ce mercredi matin, que deux pétroliers ont subi une explosion après avoir heurté une mine marine alors qu’ils transitaient illégalement au sud et à l’est du détroit d’Ormuz.

La Marine du CGRI a ajouté que les deux pétroliers « tentaient de passer furtivement par un itinéraire non autorisé dans le détroit d’Ormuz », précisant que les mines marines avaient « entravé leur trajectoire, provoquant d’énormes explosions et le déclenchement d’incendies à leur bord ».

Dans ce contexte, le CGRI a averti tous les équipages des navires qui désactivent leurs systèmes de navigation et de géolocalisation de faire preuve de prudence. Il les a également mis en garde contre les mensonges des autorités américaines, soulignant que ceux-ci « les conduiront tout droit vers les explosions et les incendies provoqués par les mines marines ».

Mardi, la Marine du CGRI avait déjà annoncé qu’un cargo en infraction avait heurté une mine marine dans la zone située au nord de Khasab et dans la partie sud du détroit d’Ormuz, ce qui avait provoqué un important incendie à bord. Selon la Marine du CGRI, ce navire avait tenté, avec le soutien d’avions de chasse américains, d’emprunter un couloir non autorisé après avoir coupé ses systèmes de navigation et de géolocalisation.

Ces incidents surviennent alors que Téhéran mène des opérations offensives et défensives contre les navires en infraction et les appareils américains, tout en maintenant la fermeture du détroit d’Ormuz en riposte aux agressions et ingérences américaines dans la région, ciblant ainsi les pétroliers qui tentent de franchir le détroit en violation de ses directives et à l’instigation des États-Unis.

Source : Médias