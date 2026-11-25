USA : Huawei reconnu coupable de vol de secrets industriels et d’avoir aidé l’Iran à censurer internet

Huawei menace de répliquer par des actions en justice après sa condamnation aux États-Unis

Le géant chinois des télécoms Huawei a été reconnu coupable mardi aux États-Unis de vol de secrets industriels et d’avoir aidé l’Iran à censurer internet, une décision qu’a vivement critiquée l’entreprise, soupçonnée par de nombreux pays occidentaux d’espionner pour Pékin.

Le jury d’un tribunal de New York a aussi reconnu le groupe coupable de fraude bancaire, mais a écarté le chef d’accusation considéré comme le plus grave dans ce dossier, celui d’association de malfaiteurs en vue de détournement de propriété intellectuelle.

Les accusations américaines sont « dénuées de tout fondement juridique et factuel », a déclaré dans un communiqué Huawei, qui fait face à des interdictions aux États-Unis et en Europe.

Le groupe ajoute qu’il examine « minutieusement » les jugements et envisage « toutes les mesures juridiques nécessaires » pour défendre ses intérêts.

Selon Washington, « pendant des décennies, Huawei et trois de ses filiales ont mené leurs activités aux États-Unis sur la base de mensonges et de vols. Grâce au travail du FBI et de nos procureurs fédéraux, ceux qui se sont livrés à ces activités criminelles seront tenus pour responsables », s’est félicité le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, dans un communiqué.

Iran

La peine doit être décidée en septembre 2027.

À l’initiative des poursuites, le procureur de Brooklyn avait fait valoir que plusieurs filiales de Huawei s’étaient livrées au vol de secrets industriels entre 2000 et 2020.

Le groupe était notamment accusé d’avoir tenté de recruter des salariés d’entreprises américaines de télécommunications, obtenant d’eux, au passage, des informations en matière de technologie.

Selon le ministère de la Justice, il s’agissait de « codes source et de manuels d’utilisation pour des routeurs internet, de technologies d’antenne et de technologies de test de robots ».

Ces informations lui ont permis de mettre au point des produits similaires à ceux de ses concurrents, commercialisés à des prix inférieurs, selon l’accusation.

En 2013, Huawei a même lancé, selon l’accusation, un programme interne offrant des primes aux employés qui obtiendraient des secrets industriels de concurrents.

Le groupe a également été reconnu coupable d’avoir « aidé le régime iranien (…) à surveiller et censurer l’accès de ses utilisateurs à internet », d’après le communiqué du ministère de la Justice. « Huawei a à plusieurs reprises menti sur la nature de ses activités en Iran », a insisté le ministère.

Risque de sécurité

La directrice financière de l’entreprise et fille du fondateur du groupe, Meng Wanzhou, avait été inculpée dans le même dossier, mais a passé un accord de poursuites différées avec les autorités américaines en 2021.

La procédure avait été lancée durant le premier mandat de Donald Trump, sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le gouvernement Trump avait mis en avant un risque d’espionnage pour le compte du gouvernement chinois et placé dès 2019 Huawei sur une liste lui coupant l’accès aux fournisseurs américains.

En 2020, le régulateur américain des télécoms, la FCC, l’a désigné comme présentant un risque pour la sécurité nationale.

Cette politique, poursuivie sous le gouvernement de Joe Biden, a coupé Huawei du marché américain, où ses produits ne sont plus vendus aujourd’hui, ce qui n’empêche pas ce dernier d’être le premier équipementier télécom au monde.

L’Allemagne, comme d’autres pays européens, avait banni l’entreprise de son réseau 5G en 2024. L’Union européenne projette d’interdire à son tour l’utilisation d’équipements de réseau fournis par des entreprises chinoises telles que Huawei et ZTE, un autre fabricant chinois.

Source : AFP