San Francisco menacée par des inondations sous l’effet des grandes marées et de fortes pluies

San Francisco s’apprête à affronter mercredi de graves risques d’inondations en raison de marées historiques cumulées à des pluies torrentielles attendues dans la nuit, menaçant les quartiers du littoral, et même du centre-ville si ses égouts vétustes débordent à nouveau.

Une grande partie du littoral californien est menacée cette semaine par l’effet conjugué des fortes marées et d’une tempête, elle-même amplifiée par le phénomène El Niño, lors du pic annuel de déplacements autour de la fête de Thanksgiving.

La baie de San Francisco, particulièrement exposée, a déjà connu mardi une marée record pour un mois de novembre, selon les autorités.

Certains rivages peu habités ont été inondés sans occasionner de dégâts majeurs.

Dans le centre-ville, cette marée n’a provoqué mardi matin que de rares débordements sur les quais, a constaté un journaliste de l’AFP, grâce au retard des pluies par rapport aux prévisions initiales.

L’aéroport de San Francisco, très exposé au bord de l’eau, a finalement annoncé pouvoir poursuivre ses opérations normalement mardi, sans s’avancer sur mercredi.

Une nouvelle marée exceptionnelle est attendue vers 11H00 (18H00 GMT) qui pourrait approcher voire dépasser un record vieux de plus de 40 ans (2,6 mètres en 1983).

Avec la forte houle attendue, « des vagues de 6 à 9 mètres déferleront sur la côte et atteindront également certaines parties de la baie », a mis en garde mardi le maire de San Francisco, Daniel Lurie, sur X.

La montée du niveau de la mer et le vent pourraient aussi permettre à l’eau de remonter dans les vieux égouts étroits de la ville, potentiellement déjà saturés par les eaux de pluie qui auront dévalé les collines de San Francisco dans la nuit.

Sacs de sable

« Nous avons des sacs de sable et nous espérons que tout ira bien, mais nous ne sommes pas trop inquiets », a déclaré à l’AFP Heather, résidente rencontrée avec son compagnon Andy sur le front de mer.

Le maire a demandé aux habitants d’anticiper leurs déplacements avant mercredi, la veille de Thanksgiving.

L’entreprise de robotaxis Waymo a suspendu dès lundi son service, après avoir vu ses voitures en difficulté la semaine dernière dans des rues inondées par le débordement des égouts.

Habitants et commerçants touchés par ces précédentes inondations se préparent avec inquiétude.

« On avait fermé la porte en pensant que ça serait assez, mais ça n’a pas suffi », « c’était la panique », a raconté à l’AFP Eric Im. Ce gérant de restaurant a cette fois édifié un barrage de sacs de sable.

Prévues de longue date, ces grandes marées se produisent lorsque la Terre, la Lune et le Soleil s’alignent. Elles sont amplifiées par la dilatation des eaux du Pacifique sous l’effet du réchauffement climatique.

Cette réalité est elle-même accentuée cette année par l’intensité exceptionnelle du phénomène cyclique El Niño, qui provoque un réchauffement additionnel de la surface du Pacifique équatorial, synonyme d’inondations ou de sécheresses renforcées à travers le monde.

Hiver périlleux

Lors du record de 1983, les marées coïncidaient déjà avec des tempêtes renforcées par El Niño. Elles avaient eu des conséquences catastrophiques, « avec des centaines de millions de dollars de dégâts », du nord au sud de la Californie, se souvient Reinhard Flick, océanographe de l’Institut Scripps.

Dans le sud de l’État, les prévisionnistes ont averti que des vagues pourraient déferler sur les parkings ou les routes.

« Gardez toujours un œil sur l’océan », a conseillé le NWS, car « les vagues peuvent remonter bien plus loin que prévu ».

Ces derniers mois, des tempêtes et de grandes marées ont déjà provoqué des inondations destructrices en Californie.

La conjonction de ces phénomènes et d’El Niño fait planer la menace d’un hiver périlleux. Les prochaines sont attendues autour de Noël, puis les 21 et 22 janvier.

Source : AFP