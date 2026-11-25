Après le FBI, piratage de la CIA et de la direction du renseignement américain (médias)

La CIA, l’agence centrale de renseignement des États-Unis, et le bureau du directeur du renseignement national (DNI) ont récemment subi un piratage informatique portant sur des informations non classifiées, rapportent mardi les médias américains, selon l’AFP.

La CIA et le bureau du DNI, Jay Clayton, ont récemment découvert cette intrusion informatique, indique notamment le New York Times, citant des responsables américains et des sources proches du dossier sous le couvert de l’anonymat.

Elle a touché un réseau informatique d’analyse des informations dites en « source ouverte », soit accessibles publiquement, ont précisé ces sources proches du dossier.

La semaine dernière, les médias américains avaient fait état de piratages informatiques visant le ministère de l’Agriculture et le FBI, le deuxième subi par la police fédérale depuis septembre, selon CNN.

Ces incidents ont fait suite à un arrêt généralisé des vols au sol qui a paralysé le trafic aérien, les contrôleurs aériens ayant eu des difficultés à communiquer avec les pilotes. Apple, JP Morgan Chase et Microsoft ont également connu des pannes de systèmes ce mois-ci.

Ces incidents ont mis en lumière les vulnérabilités au sein des infrastructures critiques, des systèmes bancaires et des outils numériques que des millions de personnes utilisent quotidiennement.

L’administration du président Donald Trump affirme que cette série de pannes ne s’inscrit pas dans le cadre d’une cyberattaque coordonnée et a dépêché le directeur du renseignement national, Jay Clayton, pour rassurer les Américains lors d’interventions dans les émissions d’information de dimanche matin.

Clayton a expliqué que ces pannes résultaient en grande partie de la précipitation à corriger et à mettre à niveau les systèmes afin de garder une longueur d’avance sur les pirates informatiques, qui disposent désormais d’outils sophistiqués d’intelligence artificielle leur permettant de mener des attaques d’une ampleur sans précédent.

Source : Médias