France : un député insoumis dénonce l’inaction du gouvernement face aux crimes israéliens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie

Le député insoumis Carlos Martens Bilongo a interpellé mardi l’exécutif au sujet du génocide à Gaza et des exactions des colons israéliens en Cisjordanie occupée.

Lors d’une audition avec le ministre des Affaires étrangères, Bilongo a exigé des éclaircissements sur la position du gouvernement français concernant le maintien de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et Israël, compte tenu de l’escalade des attaques menées par l’armée d’occupation et les colons en Cisjordanie, et des bombardements israéliens continus sur la bande de Gaza.

Le député a déclaré au ministre : « Vous êtes du mauvais côté de l’histoire », critiquant ce qu’il considérait comme l’absence d’une position française ferme pour dissuader les violations israéliennes et imposer des sanctions à Tel Aviv.

Concernant la bande de Gaza, le député a déclaré que les bombardements, les incendies et la destruction des infrastructures avaient transformé la bande en un « désert toxique » pendant la guerre génocidaire qui a entraîné le martyre de plus de 74 000 Palestiniens et fait plus de 176 000 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

Citant un rapport du 23 novembre 2026 d’Oxfam et de l’Observatoire des conflits et de l’environnement (CEOBS), Bilongo a déclaré que « 99 % de la bande de Gaza était contaminée par des résidus d’explosifs, de l’amiante et matières fécales dans l’eau ».

« Au génocide s’ajoute la crise sanitaire, humanitaire et environnementale », a-t-il déploré.

Assurant que des médecins sont tués ou enfermés, il a également demandé la libération du Dr Hussam Abu Safiya, détenu par Israël depuis décembre 2024.

« Le média israélien N12 nous relate les conditions de la torture. Menotté, les yeux bandés, frappé, brûlé par des cigarettes puis couvert d’excréments par un soldat israélien en l’exhortant à les manger », a-t-il rapporté.

Le député a cité un reportage de la chaîne israélienne Channel 12 sur des soupçons de torture de prisonniers palestiniens, ainsi qu’un rapport d’une commission d’enquête de l’ONU qui prouvait que des cas de violence sexuelle, y compris des viols, s’étaient produits dans les prisons israéliennes.

« Et en Cisjordanie occupée les colons israéliens continuent les exactions : meurtres, maisons brûlées, champs d’oliviers brûlés, déplacements forcés. À Ramallah, ce sont des moutons appartenant à des bergers palestiniens qui ont été empoisonnés », poursuit Bilongo. Citant un rapport de l’ONG israélienne Physicians for Human Rights qui a fait état d’une hausse de 350 % des incidents ces quatre dernières années.

« Les ambulances sont directement ciblées par les colons israéliens, intimidées et menacées par l’armée. Cela entraîne des morts évitables ! », a-t-il ajouté.

🔴 « À Gaza, les médecins sont tués ou enfermés, comme le docteur Hussam Abu Safiya. Les colons continuent leurs exactions en Cisjordanie occupée (…) Et vous monsieur le ministre, que faites-vous pour évitez cela ? » – Carlos Martens Bilongo dénonce l’inaction du gouvernement face au génocide à Gaza et aux violences des colons israéliens en Cisjordanie « Dévastée par les bombardements, les incendies et la destruction des infrastructures, la bande de Gaza a été transformée en désert toxique au cours du génocide commis par Israël. Au génocide, s’ajoutent la crise sanitaire, humanitaire et environnementale. Mais Israël refuse un accès indépendant à la bande de Gaza. Plus de 74 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, et plus de 176 000 ont été blessés. Les médecins sont tués ou enfermés. Tout doit être fait pour la libération du docteur palestinien Hussam Abu Safiya incarcéré depuis 2024 ! En Cisjordanie occupée, les colons israéliens continuent les exactions : meurtres, maisons brûlées, champs d’oliviers brûlés, déplacements forcés. À Ramallah, ce sont des moutons appartenant à des bergers palestiniens qui ont été empoisonnés. » — L’insoumission (@L_insoumission) November 24, 2026

En réponse aux critiques du député, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a accusé les membres du parti La France insoumise d’instrumentaliser la souffrance des Palestiniens à des fins politiques.

Il a rappelé les sanctions déjà imposées par le gouvernement français contre Israël, mentionnant notamment l’annonce faite par Paris en septembre dernier de l’interdiction d’importer des produits issus des colonies.

Dans sa réponse, le ministre a accusé les autorités israéliennes d’entraver l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, au moment même où les pluies de ces derniers jours ont inondé les camps de déplacés.

Barrot a décrit la situation dans le secteur comme « catastrophique », considérant que la poursuite des bombardements israéliens constitue une violation de l’accord de cessez-le-feu signé à Charm el-Cheikh en octobre 2015.

Source : Divers