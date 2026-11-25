Bulgarie : un dissident saoudien menacé d’expulsion après le rejet définitif de sa demande d’asile

Un dissident saoudien risque d’être expulsé à tout moment de Bulgarie vers son pays d’origine après le rejet définitif de sa demande d’asile, a indiqué son avocate à l’AFP mercredi.

Dans un arrêt rendu mardi, la Cour administrative suprême bulgare a confirmé le refus d’accorder une protection internationale à Abd al-Rahman al-Khalidi, estimant qu’il représentait une menace pour la sécurité nationale et que ses craintes de persécution n’étaient pas fondées.

La juridiction s’appuie notamment sur des rapports des services de renseignement bulgares contenant des informations classifiées.

« Je vais demander à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg que l’arrêté d’expulsion ne soit pas exécuté », car il existe « un danger immédiat pour sa vie » en cas de renvoi en Arabie saoudite, a réagi auprès de l’AFP son avocate Adela Katchaounova.

Al-Khalidi a dénoncé un revirement de la justice bulgare, la plus haute juridiction administrative du pays ayant par trois fois annulé des décisions rejetant sa demande de protection.

« Ma vie est réellement en danger », a-t-il déclaré à l’AFP, s’inquiétant de la coopération entre Sofia et Riyad en matière de sécurité.

Le Premier ministre bulgare Roumen Radev a rencontré dimanche à Riyad le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, moins de trois semaines après la visite en Bulgarie du ministre saoudien de l’Intérieur, consacrée notamment au renforcement de la coopération sécuritaire.

Entré en Bulgarie depuis la Turquie en 2021 pour y demander l’asile, Abd al-Rahman Al-Khalidi a passé près de cinq ans en détention administrative avant d’être libéré le 21 août.

Plusieurs organisations internationales de défense des droits humains, dont Amnesty International, ont appelé la Bulgarie à ne pas le renvoyer en Arabie saoudite, où il risque selon elles de subir de graves persécutions.

En 2011, Abd al-Rahman Al-Khalidi avait participé à de rares manifestations dans l’est de l’Arabie saoudite, lors de la vague de soulèvements populaires connue sous le nom de Printemps arabe. Selon le Comité Helsinki bulgare, il affirme avoir fréquenté des proches du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 au consulat saoudien à Istanbul.

Source : AFP