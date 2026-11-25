Verdict contre Huawei : la Chine accuse les USA d’entraver ses entreprises

La Chine a accusé les Etats-Unis mercredi d' »entraver » ses entreprises, après qu’un jury américain a reconnu le géant technologique Huawei coupable de vol de secrets commerciaux et de mensonges aux régulateurs au sujet de ses activités en Iran.

« Le gouvernement chinois s’oppose fermement aux entraves et limitations posées par les Etats-Unis aux entreprises chinoises et soutient fermement ces dernières dans la défense de leurs droits et intérêts légitimes », a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d’un point-presse.

De son côté, Huawei a affirmé que les accusations américaines étaient « dénuées de tout fondement juridique et factuel », ajoutant examiner « minutieusement » les jugements et envisager « toutes les mesures juridiques nécessaires » pour défendre ses intérêts.

Brian Heberlig, l’avocat de Huawei, a accusé les procureurs, lors de sa plaidoirie finale, d’avoir « soigneusement sélectionné » quelques incidents disparates pour étayer leur allégation d’un complot vieux de 20 ans.

Il a déclaré que Huawei qui compte plus de 200 000 employés dans environ 170 pays avait atteint son succès grâce à « un travail acharné, à l’innovation et à l’investissement de plus de 100 milliards de dollars dans la recherche et le développement ».

Le géant chinois des télécoms Huawei a été reconnu coupable mardi aux États-Unis de vol de secrets industriels et d’avoir aidé l’Iran à censurer internet.

Le jury a reconnu Huawei et plusieurs de ses filiales coupables de dix des douze chefs d’accusation, dont la fraude bancaire, la fraude par télécommunications et l’entente en vue de violer les sanctions américaines.

Au terme d’un procès de douze semaines, les sociétés ont été acquittées des chefs d’association de malfaiteurs au titre de la législation sur le crime organisé et d’entente en vue d’entraver la justice.

Ces nouvelles tensions interviennent après la révélation de la liaison de Jensen Huang, patron du géant américain des puces Nvidia, avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’espionnage au profit de Pékin.

La Chine a par ailleurs exhorté mercredi les États-Unis à « préserver le développement stable » de leurs relations commerciales, après des informations de presse selon lesquelles Washington prévoit d’annoncer de nouveaux droits de douane visant ses principaux partenaires commerciaux.

« Les guerres tarifaires et commerciales ne sont dans l’intérêt de personne », a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, interrogé à ce sujet.

Les deux principales économies mondiales, qui en 2025 ont convenu d’une trêve fragile dans leur guerre commerciale doivent régler les questions délicates par le dialogue, a-t-il déclaré lors d’un briefing régulier.

Selon lui, les accusations de surcapacité constituent un « faux postulat » et un « prétexte à la manipulation politique ».

Les dirigeants chinois et américains se sont rencontrés la semaine dernière lors d’un sommet APEC à Shenzhen, dans le sud de la Chine, et doivent se revoir en décembre lors d’un sommet du G20 aux États-Unis.

Source : Agence