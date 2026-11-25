361 milliards de dollars injectés par des banques européennes dans l’occupation israélienne à Gaza et en Cisjordanie

La banque française BNP Paribas et le groupe bancaire néerlandais ING ont accru leur exposition financière à des entreprises impliquées dans des activités liées à des violations présumées des droits humains et à des actes de génocide dans les territoires palestiniens occupés, selon un rapport publié mercredi par la coalition Don’t Buy Into Occupation (DBIO).

Cette sixième édition du rapport, élaborée avec la contribution de 30 organisations non gouvernementales palestiniennes et européennes, examine les liens financiers entre 1 096 institutions financières européennes et 107 entreprises dont les activités sont associées, selon ses auteurs, à des violations dans les territoires palestiniens occupés.

D’après le rapport, BNP Paribas a considérablement augmenté ses financements à plusieurs entreprises, dont le fabricant américain d’engins de chantier Caterpillar. L’armée israélienne a utilisé des bulldozers de cette entreprise pour démolir des habitations et des infrastructures palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Les prêts accordés par la banque française à Caterpillar sont ainsi passés de 721 à 984 millions de dollars. Ses investissements dans l’entreprise ont également augmenté, passant de 275 millions de dollars en 2025 à 648 millions en 2026, précise le rapport.

De son côté, ING a également renforcé ses liens financiers avec des entreprises recensées dans le rapport. La banque néerlandaise a notamment accordé une nouvelle ligne de crédit de 110 millions de dollars à Oshkosh, un fabricant de véhicules militaires fournis au ministère israélien de la Défense.

Ces conclusions mettent en évidence la persistance de l’implication financière de grandes banques européennes dans des entreprises dont les activités sont associées aux opérations militaires israéliennes et à l’occupation des territoires palestiniens, malgré les mises en garde répétées des organisations de la société civile.

Entre septembre 2024 et août 2026, les institutions financières européennes ont ainsi accordé un total de 361 milliards de dollars de prêts et de services de souscription à 56 des entreprises étudiées.

Au 15 septembre 2026, les investisseurs européens détenaient ou géraient par ailleurs un portefeuille cumulé de 1 745 milliards de dollars en actions et en obligations dans 90 de ces entreprises, selon le rapport.

La liste comprend plusieurs grands groupes internationaux de l’armement, des technologies, de la construction, de l’énergie et du transport. Parmi eux figurent notamment Boeing, Lockheed Martin, RTX, General Dynamics, Caterpillar, Microsoft, Google, Amazon et Palantir Technologies.

Source : Anadolu