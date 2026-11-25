Turquie: Galatasaray maintient ses banderoles en soutien à la Palestine malgré une plainte israélienne

Le club de football turc Galatasaray a dénoncé une plainte déposée par le gouvernement israélien auprès de l’UEFA après que ses supporters ont déployé des banderoles en soutien aux Palestiniens lors de plusieurs rencontres.

Avant le match contre Aston Villa mardi, le président du club, Dursun Ozbek, a affirmé que le gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu avait saisi l’UEFA au sujet des banderoles déployées par les supporters de Galatasaray en solidarité avec le peuple palestinien.

« Nous avons appris que le gouvernement Netanyahu avait porté plainte auprès de l’UEFA contre notre club en raison des banderoles de nos supporters en soutien au peuple palestinien », a déclaré Ozbek.

« En tant que nation turque, nous continuerons à soutenir les opprimés, comme nous l’avons fait tout au long de l’histoire, et à refuser de garder le silence face aux souffrances du peuple palestinien. »

Ozbek a souligné que ces banderoles exprimaient une solidarité humanitaire et non une position politique, appelant l’UEFA à ne pas céder à ce qu’il a qualifié de pressions politiques.

« Le football est tenu à l’écart de la politique non pas en sanctionnant les positions humanitaires et de conscience, mais en empêchant que ce sport ne devienne un instrument de pression politique », a-t-il déclaré.

Le ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Osman Askin Bak, a également salué les supporters, qualifiant leur démarche d’expression de solidarité fondée sur des principes.

« Nous ne resterons pas silencieux face à l’oppression exercée par Israël contre le peuple palestinien et poursuivrons résolument notre lutte pour les droits et la justice », a écrit Bak sur X.

Les supporters de Galatasaray déploient régulièrement des banderoles en soutien aux Palestiniens et dénonçant la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza lors des rencontres nationales et internationales.

Lors du match de Ligue des champions contre Aston Villa mardi, les supporters ont affiché plusieurs messages, notamment « N’oubliez jamais Gaza, pas de silence face au génocide ! », « Laissez les bébés de Gaza vivre » et « Libérez la Palestine ».

Galatasaray a remporté la rencontre 1-0 au stade Rams Park d’Istanbul.

Source : TRT