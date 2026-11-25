Irak : la Cour suprême valide le contrôle fédéral des postes-frontières du Kurdistan

La Cour suprême irakienne a donné son feu vert mercredi au déploiement de forces du gouvernement fédéral aux frontières du Kurdistan irakien, les autorités kurdes dénonçant au contraire une « violation de la constitution ».

Mardi, le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi a décidé de placer sous contrôle fédéral les postes-frontières du Kurdistan et plusieurs champs pétroliers, dans le but de lutter contre la contrebande de pétrole.

Le gouvernement irakien n’a pas précisé quand ni comment cette prise de contrôle serait mise en œuvre.

Après l’invasion américaine en 2003, l’autonomie de facto des Kurdes dans le nord de l’Irak a été officialisée par la Constitution de 2005.

La Cour suprême irakienne a estimé que le gouvernement fédéral avait le pouvoir « de déployer et de commander les forces armées fédérales et de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser toutes les frontières de l’Irak avec les pays voisins, y compris celles situées dans les territoires administrés par la région du Kurdistan ».

Elle a également jugé que les autorités fédérales pouvaient contrôler tous les postes-frontières et que le ministère du Pétrole disposait des « pouvoirs constitutionnels et légaux » nécessaires pour superviser « les opérations et les contrats liés à la production, à l’extraction, à la commercialisation et à l’exportation du pétrole et du gaz ».

Pour le gouvernement régional kurde, cette décision constitue « une violation de la Constitution et une atteinte aux droits constitutionnels de la région du Kurdistan ».

Il a également qualifié ces mesures de « signe dangereux d’un manque de confiance dans le système fédéral ».

Source : AFP