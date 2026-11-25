« The Dissident » : Israël derrière le canular sur la “bombe sale” et les armes chimiques iraniennes

Quel choc : il s’avère que les allégations selon lesquelles l’Iran aurait eu l’intention d’utiliser des armes chimiques ou une “bombe sale” à Washington contre des responsables de l’administration Trump ne sont qu’une supercherie du Mossad pour pousser les États-Unis à reprendre la guerre contre l’Iran au nom du projet du “Grand Israël”.

Le New York Times a écrit :

“Le président Trump étudie actuellement des plans en vue d’une nouvelle série de frappes militaires de grande envergure contre l’Iran, en tenant compte de nouvelles informations des services du renseignement concernant les capacités iraniennes et de la pression croissante exercée par Israël pour agir rapidement et avec détermination”.

Selon l’article, “les discussions se sont intensifiées la semaine dernière” lorsque “Roman Gofman, le directeur du Mossad, l’agence du renseignement israélienne, a tenu des réunions à Washington, notamment avec le directeur de la CIA, John Ratcliffe. D’autres hauts responsables israéliens, dont Shlomi Binder, le directeur du renseignement militaire, ont plaidé en faveur d’une reprise des opérations lors de discussions avec leurs homologues américains”.

L’article ajoute : “Les Israéliens ont transmis des renseignements selon lesquels les Iraniens auraient prévu d’utiliser des agents chimiques contre de hauts responsables américains. Une personne informée de ces renseignements, qui n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement, a déclaré que ce type de menace serait lié à la décision prise ces dernières semaines de déplacer le secrétaire au Trésor Scott Bessent de son domicile”.

Il affirme que “des personnes informées de ces discussions ont indiqué que les responsables des services du renseignement américains ont également constaté des preuves d’une intensification des efforts de l’Iran pour renforcer ses capacités en matière d’armes chimiques et biologiques”,

Une affirmation déjà peu plausible, compte tenu de l’opposition de longue date de l’Iran aux armes chimiques, depuis les attaques au gaz sarin soutenues par les États-Unis contre les troupes iraniennes depuis l’Irak pendant la guerre Iran-Irak.

Mais même les responsables des services du renseignement qui croient à cette allégation peu plausible “ont déclaré que l’Iran agit ainsi non pas pour utiliser ces armes de manière préventive contre Israël et d’autres adversaires, mais pour dissuader les États-Unis et Israël d’employer des armes nucléaires ou de mener des attaques à grande échelle qui infligeraient des dommages considérables aux infrastructures ou à la population civile iraniennes”.

Tucker Carlson a rapporté qu’Israël fait pression sur Trump pour qu’il lance une frappe nucléaire sur le mont Pickax en Iran, une information prise au sérieux par le journaliste israélien bien informé Michael Milshtein, qui a averti que “la combinaison de deux ‘canards boiteux’ [Trump et Netanyahu], des dirigeants politiquement affaiblis, pleins de haine et désireux de restaurer leur ego et de redorer leur image dans le miroir de l’histoire, pourrait s’avérer explosive en termes d’escalade dans la région”.

Plus important encore, cela montrerait que les allégations selon lesquelles l’Iran utilise des armes de destruction massive contre des responsables américains ne sont qu’une nouvelle supercherie émanant du Mossad israélien.

Au désespoir de voir les États-Unis relancer la guerre contre l’Iran, Israël a “partagé” des renseignements avec les États-Unis affirmant que “l’Iran envisage d’utiliser des armes chimiques contre ses adversaires”, une affirmation que les responsables des services du renseignement américains ont qualifiée de “partie intégrante d’une campagne de pression menée par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour persuader l’administration Trump de reprendre des opérations de combat de grande envergure contre l’Iran” et dont les responsables des États du Golfe ont estimé qu’elle sert à Israël “à pousser les États-Unis et leurs partenaires à revenir à une phase plus intense de la guerre”.

Ensuite, Israël a relancé la rumeur selon laquelle des responsables iraniens tenteraient d’assassiner Trump, une rumeur qu’Israël et ses alliés néoconservateurs ont diffusée à plusieurs reprises, notamment récemment lorsque Trump se trouvait en Turquie, où “des responsables des services du renseignement américains ont estimé que la divulgation par Israël de l’alerte sur les menaces pesant sur la vie de Trump visait moins à informer qu’à influencer la prise de décision du président et la politique américaine dans la région”.

Aucune de ces manœuvres n’ayant fonctionné, les responsables du Mossad ont lancé une autre opération psychologique en affirmant, lors de leur rencontre avec le directeur de la CIA John Ratcliffe, que l’Iran aurait l’intention de faire exploser des armes chimiques ou une “bombe sale” à Washington, D.C.

Sans surprise pour toute personne dotée d’un minimum de bon sens, ce n’est qu’un canular de plus utilisé par Israël dans une tentative désespérée de relancer la guerre contre l’Iran.

Par Justin K. P.

Sources : The Dissident; Traduit par Spirit of Free Speech

Source : Médias