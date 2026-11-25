Araghchi : « Israël » cherche à entraîner Washington dans une guerre contre l’Iran sous prétexte d’armes chimiques

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que l’entité israélienne refuse d’adhérer à tout accord international interdisant les armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

Araghchi a souligné que l’entité occupante possède des centaines d’ogives nucléaires, rappelant qu’elle a mené des attaques contre sept pays de la région et qu’elle occupe des portions du territoire de trois États.

Par ailleurs, Araghchi a démenti les allégations portées contre son pays concernant la production d’armes chimiques, estimant que ces accusations visent à tromper les États-Unis et à les entraîner dans une nouvelle guerre, au service des intérêts « d’Israël ».

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé hier, mardi soir, que l’Iran « est en train de développer des armes chimiques ».

Il convient de noter qu’Araghchi a déclaré hier, mardi, que les États-Unis mettent délibérément en péril la paix et la sécurité mondiales en entravant le mandat de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

Il a ajouté que l’organisation pourrait être contrainte de suspendre ses activités et de réduire ses programmes essentiels, qualifiant l’obstruction américaine de « honteuse ».

Dans une publication sur la plateforme X, il a ironisé : « Les États-Unis sont tellement préoccupés par les armes chimiques qu’ils entravent l’organisme mondial chargé de leur surveillance ».

Source : Médias