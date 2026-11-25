Le Hezbollah rejette les accusations portées contre lui en Jordanie : elles sont sans aucun fondement

Le bureau des médias du Hezbollah a annoncé, ce mercredi, qu’il rejetait et condamnait les accusations et allégations « fallacieuses et dénuées de tout fondement » formulées dans le cadre d’une affaire attribuée au parti en Jordanie. Le Hezbollah nie formellement toute implication dans cette affaire, ainsi que dans les actes et activités qui y sont évoqués.

Le communiqué souligne que le Hezbollah dément les allégations contenues dans le dossier, lesquelles font état de missions, de financements, de communications ou de plans sécuritaires sur le territoire jordanien.

Le Hezbollah a appelé les autorités jordaniennes à « prendre conscience du danger qu’il y a à se laisser entraîner par des campagnes systématiques visant à ternir l’image du Hezbollah et de sa résistance », et cherchant à présenter le mouvement, auprès de l’opinion publique arabe, comme une entité menaçant les États arabes et portant atteinte à leur sécurité et à leur stabilité.

Le communiqué conclut en affirmant que ces campagnes « n’atteindront pas leurs objectifs » et ne parviendront pas à altérer l’image bien ancrée du Hezbollah dans la conscience des peuples arabes. Elles ne pourront pas non plus occulter la réalité de ses positions inébranlables face à l’ennemi israélien, ni sa posture honorable en soutien à la Palestine et à son peuple — en particulier à Gaza — alors même que beaucoup d’autres les ont abandonnés.

La réaction du Hezbollah intervient suite à la révélation d’un arrêt de la Cour de cassation jordanienne évoquant des allégations liées à un plan que la juridiction attribue au parti.

Selon ces accusations, le Hezbollah aurait utilisé un projet d’investissement dans la ville d’Aqaba, au sud du royaume, comme couverture pour mener des activités illicites, avec un financement estimé à environ 430 000 dollars.

La Cour de cassation jordanienne a confirmé, à l’unanimité, un jugement rendu par la Cour de sûreté de l’État condamnant Yasser Marji, qui possède les nationalités libanaise et française, à six ans de travaux forcés temporaires, en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme.

Source : Médias