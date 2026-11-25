SG du Hezbollah cheikh Qassem : Mettre fin à la tutelle américaine est essentiel pour protéger l’indépendance du Liban

Le Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que la patience de la Résistance face à l’injustice a des limites. Il a souligné : « Lorsque nous sentirons le danger approcher, nous le repousserons et défendrons notre existence ainsi que nos droits ». Il a ajouté qu’il est hors de question de laisser le projet israélien se concrétiser, affirmant une disposition à consentir aux plus grands sacrifices pour défendre l’existence de la Résistance et du Liban, et pour faire face à ceux qui cherchent à les détruire.

Dans un discours prononcé à l’occasion du lancement d’une encyclopédie commentant le « Nahj al-Balagha » (La Voie de l’Éloquence), œuvre du martyr Sayyed Hachem Safieddine, Cheikh Qassem a expliqué que la souveraineté commence par la libération totale du territoire. Il a insisté sur le fait qu’« il n’y a pas de souveraineté sans libération, ni d’indépendance avec la subordination ». Il a considéré que la seule véritable menace au Liban est l’agression israélienne, laquelle doit être combattue. Selon lui, une souveraineté pleine et entière passe par la cessation de l’agression, le retrait israélien, le déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani, la libération des prisonniers, la reconstruction des villages détruits et le retour des habitants dans leurs foyers.

Sur le plan interne, le Secrétaire général du Hezbollah a réaffirmé que la porte du dialogue reste ouverte du côté du parti. Il a mis l’accent sur l’unité nationale, la paix civile et le soutien à l’armée libanaise afin qu’elle puisse assumer son rôle. Il a également exprimé sa volonté sérieuse de discuter d’une stratégie de sécurité nationale, dans un esprit d’indépendance et de souveraineté, une fois le retrait israélien effectif.

Cheikh Qassem a appelé les autorités libanaises à libérer les cinq jeunes hommes arrêtés à Batroun, soulignant qu’ils n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction. Il a affirmé que « les jeunes de Dahr el-Baidar font partie de la Résistance ; leur action est légitime et s’inscrivait dans le cadre tout à fait normal des préparatifs de la Résistance ».

« Le discours de l’Indépendance a mis sur un pied d’égalité l’occupation et la Résistance »

Cheikh Qassem a critiqué le contenu du discours présidentiel prononcé à l’occasion de l’Indépendance. Il a estimé que le président de la République y a mis sur un pied d’égalité, d’une part, l’agression israélo-américaine — menée par un occupant qui agresse et détruit — et, d’autre part, la noble Résistance nationale libanaise ainsi que son peuple, qui souffre, endure et consent à des sacrifices.

Par ailleurs, il a fait remarquer que la Constitution définit le président de la République comme le symbole de l’unité nationale, du respect de la Constitution et de la préservation de l’indépendance du pays. « Or, lorsqu’un discours sur l’Indépendance suscite une vive controverse au sein d’une large partie de la population libanaise, cela signifie qu’il est inapproprié. »

Cheikh Qassem a par ailleurs affirmé que les États-Unis font pression sur les autorités libanaises pour qu’elles fassent des concessions au profit de l’ennemi israélien. Il a mis en garde contre le fait que « l’indépendance ne peut se réaliser sous la tutelle américaine et celle de certains États régionaux qui interviennent à ses côtés », ajoutant que « se soumettre aux diktats de l’ambassadeur américain conduit au démantèlement et à la destruction du Liban ».

Cheikh Qassem s’est interrogé sur la position des forces politiques locales : « Il est incompréhensible que des forces politiques majeures au Liban s’engagent dans des démarches qui servent le projet israélien, lequel n’est pourtant pas parvenu à atteindre ses objectifs. » Il a ajouté : « Les concessions et la capitulation sont-elles devenues la marque de fabrique de cette ère, notamment avec l’accord-cadre qui a dépouillé le Liban de tout et a offert à Israël ce qu’il réclamait ? »

Il a souligné qu’« il est inadmissible de calomnier la Résistance ou de fuir ses responsabilités en adoptant une fuite en avant, après l’échec des autorités qui, par leur gestion, ont bradé la souveraineté nationale ». Il a réaffirmé que la Résistance au Liban est « une légitimité nationale » ; elle assume, avec sa base populaire, un lourd tribut pour protéger le Liban, comblant ainsi une faille majeure et accomplissant une mission qui incombait normalement à l’État — une mission que la Résistance a prise en charge face à l’incapacité de l’État à l’assumer.

Le secrétaire général du Hezbollah a conclu en soulignant que l’Iran a soutenu le Liban, précisant : « Nous n’agissons pas pour le compte de l’Iran ; c’est au contraire l’Iran qui porte notre fardeau. »

Résumé du discours

Le président doit soutenir son peuple

« Lors de son discours du Jour de l’Indépendance, le président a assimilé l’agression israélo-américaine brutale, sauvage et impitoyable à la résistance libanaise honorable, noble, populaire et patriotique. Il a assimilé l’occupant qui attaque, détruit, tue et œuvre au génocide à son peuple qui souffre, endure et a consenti de grands sacrifices. Le président ne devrait-il pas soutenir son peuple ? Même si ce peuple a commis des erreurs, il devrait être à ses côtés, cherchant à prévenir l’animosité entre les citoyens et entre le peuple et le gouvernement, plutôt que de s’acharner à éliminer l’hostilité envers l’ennemi israélien et de prendre des mesures qui engendrent des divisions internes…

Lorsque le mot “indépendance” suscite un débat aussi intense au sein de larges pans de la société libanaise, c’est qu’il est mal placé. Ce mot, qui a engendré tant de discordes et de divisions parmi les Libanais, est déplacé. Tous ceux qui se soucient du Liban, de son unité, de son indépendance et de sa souveraineté ont affirmé qu’il s’agissait d’un terme inapproprié et mal choisi… Nous demandons : qui attaque le Liban ? N’est-ce pas Israël, cet ennemi brutal ? N’est-ce pas l’Amérique, ce tyran qui soutient l’ennemi de toutes ses forces ? Certains pays de la région ne se cachent-ils pas derrière une façade, incitant à la haine contre la résistance et le peuple, et accordant des avantages à Israël sous divers prétextes ? Quelle pression l’Amérique exerce-t-elle sur le gouvernement ? Elle le contraint à faire des concessions à l’ennemi israélien. Par ailleurs, si la question porte sur l’application des accords, le gouvernement a appliqué l’accord le 27 novembre 2024, contrairement à Israël. Le gouvernement, avec la résistance, le peuple et l’armée, a instauré un cessez-le-feu, mais les combats ont continué. Alors pourquoi l’Amérique fait-elle pression sur le gouvernement libanais ? Pourquoi fait-elle pression sur les forces politiques libanaises ? Elle le fait pour ses propres intérêts. »

Une résistance légitime

« Il est essentiel de comprendre que cette résistance au Liban est une résistance légitime, nationale, morale, humanitaire, honorable et courageuse, qui mérite le plus grand respect et la plus grande reconnaissance. Cette résistance, avec son environnement, son peuple, sa société et ses soutiens, paie le lourd tribut pour protéger le Liban et préserver ses composantes. En deux ans, cette résistance a offert plus de 10 000 martyrs, parmi lesquels des résistants, des hommes, femmes, enfants et civils, sans compter la destruction de centaines de milliers de maisons et les 30 000 blessés et prisonniers. Ces victimes appartiennent à tous les milieux sociaux, et tous ces sacrifices ont été consentis pour que le Liban soit libéré et que nous puissions garder la tête haute.

Je vous rappelle que le maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), disait toujours : « Nous sommes prêts à endurer davantage, mais soyez prudents, nous ne voulons pas nuire au reste du peuple libanais, nous ne voulons pas perturber les autres communautés libanaises. » Bien sûr, cela signifie que le prix à payer est plus élevé. Néanmoins, nous avions à cœur de protéger le reste du peuple libanais. Dans de nombreuses situations et opérations, et même lorsque nous avons interrompu certaines opérations, la raison principale était de protéger les autres communautés, malgré le lourd tribut payé. Il faut le reconnaître. Nous n’avons entendu ni louanges, ni remerciements, ni condoléances, non pas pour ceux qui se sont sacrifiés, mais pour ceux qui, en exprimant ces remerciements et ces condoléances, témoignent d’un véritable patriotisme, en accord avec ces sacrifices. Quoi qu’il en soit, nous adhérons à ce verset sacré où Dieu Tout-Puissant dit : « Ceux-là, leur récompense est le pardon de leur Seigneur et des jardins où coulent des rivières. Des rivières coulent sous eux, où ils demeureront éternellement. Excellente est la récompense des travailleurs. » Nous ne recherchons de récompense auprès de personne, et nous considérons que notre récompense est auprès de Dieu Tout-Puissant. La récompense des martyrs est auprès de Dieu Tout-Puissant, et celle des blessés, des personnes bonnes, pures, généreuses, sincères, honorables et vertueuses – ceux-là ont également leur récompense auprès de Dieu Tout-Puissant. »

Un seul danger

« Aujourd’hui au Liban, nous n’avons qu’un seul problème, un seul danger : l’ennemi israélien agressif qui occupe notre terre, persiste dans son agression et tue et extermine. Voilà le problème du Liban… La résistance est une réaction à ce problème. Elle existe en raison de l’incapacité de l’État et de l’armée à remplir leurs devoirs face à l’ennemi, faute de ressources suffisantes et nécessaires. Par conséquent, la résistance comble un vide immense. Elle accomplit un devoir qui incombait initialement à l’État, en raison de ses carences et de son incapacité. Cette résistance empêche Israël d’instaurer la stabilité. C’est elle qui freine les objectifs israéliens. C’est elle qui prépare le terrain au retrait d’Israël du Liban. Ces calomnies contre la résistance et ses sacrifices sont inacceptables, tout comme cette tentative de se dédouaner après l’échec des autorités, qui ont compromis la souveraineté par leur gestion. Nous comprenons l’incapacité de l’État, mais il est incompréhensible que les principales forces politiques du pays s’engagent dans des actions qui servent le projet israélien, lequel n’a pas atteint ses objectifs.…

La souveraineté n’est pas une chanson, c’est une application concrète. L’unité nationale n’est pas un slogan, c’est une méthode d’action qui mène à l’unité. Affronter l’ennemi israélien n’est pas un slogan, c’est exiger des actions concrètes. Dites-moi, que faites-vous, vous, responsables à quelque poste que ce soit ? C’est ce qui fait de vous un dirigeant. Les concessions gratuites et la capitulation sont-elles devenues la marque de fabrique de notre époque ? Qu’il s’agisse de l’accord-cadre qui a dépouillé le Liban de tout et donné à Israël tout ce qu’il voulait, et plus encore, allez voir et écoutez les différents responsables, les forces politiques, les différentes composantes, écoutez comment ils évaluent cet accord-cadre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il faut procéder à un examen approfondi, jusqu’au discours du jour de l’Indépendance qui a fait de la présidence un instrument partisan et a divisé les Libanais au lieu de les unifier. »

L’Iran porte notre fardeau

L’Iran est un modèle d’honneur et de soutien aux opprimés dans le monde. Nous sommes fiers de nos relations avec la République islamique d’Iran et nous soutenons sa position. Nous insistons sur la nécessité de rester unis face à la tyrannie américaine et à l’occupation israélienne. C’est la République islamique d’Iran qui a stoppé l’agression israélienne contre le Liban à l’intérieur de ses frontières actuelles. L’accord-cadre a été conclu après l’agression et sous les bombardements, qui se sont poursuivis sans résultat. La République islamique conditionne son accord avec les États-Unis à la cessation de toute forme d’agression sur tous les fronts, dont celui du Liban en premier front. C’est un lourd fardeau pour la République islamique, un grand sacrifice et une contribution à la force du Liban. Au lieu de remercier la République islamique, nous la critiquons ? Critiquons plutôt ceux qui incitent à faire des concessions à Israël, qui font pression sur le Liban pour qu’il cède à Israël et qui conditionnent leur soutien à ce qu’Israël prenne tout ce qu’il désire. Nous voulons les entendre critiquer l’ennemi israélien ou exiger un retrait clair et planifié. La voie est toujours celle de l’opposition à la résistance…

C’est l’Iran qui s’est levé, qui nous a soutenus. Nous ne travaillons pas pour l’Iran ; l’Iran travaille pour nous et porte nos fardeaux, et chacun le sait. Oui, nous donnons pour notre pays, pour notre indépendance, pour notre fierté, pour notre dignité…La République islamique d’Iran, sous la direction de l’imam ayatollah Sayyed, ainsi que le peuple et les autorités iraniennes, sont tous convaincus que cette honorable résistance dans ce pays, qui doit vivre dans la dignité et l’honneur, doit être soutenue, même si cela implique des pertes, des sacrifices et diverses contributions. Nous devons remercier l’Iran. Aussi, nous disons : Iran, merci jusqu’à notre dernier souffle. Sachez que vous êtes dans nos cœurs et que, si Dieu le veut, vous êtes au plus haut rang de l’humanité pour votre position au Liban, en Palestine et dans la région, et pour votre soutien à la résistance. »

Deux principes pour la souveraineté

« La souveraineté commence par la libération complète du territoire. Deux principes fondamentaux doivent prévaloir dans notre pays : la souveraineté et l’indépendance. Il n’y a pas de souveraineté sans libération, ni d’indépendance sans soumission. Le seul danger qui menace le Liban aujourd’hui est l’agression israélienne, et nous devons tous la combattre. Nous n’accepterons aucune alternative à une souveraineté pleine et entière, qui s’acquiert par cinq points : premièrement, la cessation de l’agression ; deuxièmement, le retrait israélien et le déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani ; troisièmement, la libération des prisonniers ; quatrièmement, la reconstruction des villages détruits ; et cinquièmement, le retour des habitants à une vie normale. » Il a expliqué que « c’est ce qui restaure la souveraineté. Autrement, avec l’occupation et l’agression israélo-américaines, il n’y a pas de souveraineté, et nous devons élaborer des plans pour la rétablir. L’indépendance est impossible à atteindre tant que l’hégémonie américaine perdure et que certains pays de la région s’ingèrent dans ses affaires. On ne peut conquérir l’indépendance en se soumettant aux diktats d’un ambassadeur américain qui incite à la sédition et aux luttes intestines, insulte la présidence et menace de sanctions. Cela doit cesser. La tutelle américaine est censée protéger l’indépendance du Liban et empêcher sa fragmentation et sa destruction. Si elle se poursuit et si ceux qui la soutiennent continuent de le faire, cette tutelle détruira le Liban…

Le pouvoir est responsable

Il incombe aux autorités libanaises de repousser l’agression, de protéger le peuple et de reconquérir le territoire. Personne ne prétend que la résistance en est responsable. C’est le pouvoir qui est responsable. Qu’il remplisse ses devoirs, et nous le tiendrons responsable de cette négligence… Lorsqu’il est incapable, soit, nous l’excusons. Mais lorsqu’il en est capable, même partiellement, le pouvoir n’est-il pas capable de saisir le Conseil de sécurité ? N’est-il pas capable de dénoncer l’agression quotidiennement ? N’est-il pas capable de dialoguer avec les envoyés étrangers qui viennent au Liban afin qu’eux aussi dénoncent l’ennemi israélien, au lieu d’être tenus responsables de leur soumission à cet ennemi ? Aujourd’hui, l’autorité affirme que la souveraineté est entre ses mains. Soit, mais où est la souveraineté en présence de l’ennemi israélien ? L’autorité politique a demandé à l’armée libanaise de se retirer lorsque l’ennemi israélien est entré, quelles que soient les justifications, mais cela signifie qu’elle en est incapable. Et si elle est incapable de souveraineté, comment peut-elle recourir à des pressions internes sur la résistance pour l’empêcher d’affronter Israël et de mettre fin à toute nouvelle agression ?

Depuis 1989, date de la conclusion de l’Accord de Taëf, l’occupation constituait la menace qui pesait sur la souveraineté du Liban, au point que le texte stipulait : “Libérer le Liban de l’occupation israélienne, prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer l’ensemble du territoire libanais de l’occupation israélienne, étendre la souveraineté de l’État sur tous ses territoires, déployer l’armée libanaise dans la région frontalière libanaise internationalement reconnue et œuvrer au renforcement de la présence de la FINUL au Sud-Liban afin d’assurer le retrait israélien et de permettre le retour de la sécurité et de la stabilité dans la région frontalière.” Ce texte, qui est au cœur de l’Accord de Taëf, ce texte qui définit les étapes nécessaires à la souveraineté du Liban : le retrait d’Israël, le déploiement de l’armée libanaise, l’extension de la souveraineté de l’autorité jusqu’aux frontières, avec le soutien de la FINUL. Est-ce cela qui se fait aujourd’hui ? Tout cela est mis de côté, et l’on ne parle que de semer la division au sein du pays…

Il incombe aux autorités de préparer et d’équiper l’armée libanaise pour défendre le pays, même sur le budget, et toute aide conditionnée à des troubles internes doit être rejetée. Nous ne voulons pas d’aide pour les conflits internes ; nous voulons que quelqu’un défende le pays. »

« Aujourd’hui, nous avons une opportunité : Trump a été battu aux élections législatives et Netanyahu aux élections de l’entité israélienne. Nous devons tirer profit de cette défaite, qui ne fera que s’amplifier et avoir des répercussions. Une personne sage ne fait pas de concessions lorsque les autres reculent, mais profite plutôt de cette occasion pour mettre fin à leurs diktats »…

Une nouvelle résolution

« On parle aujourd’hui d’une nouvelle résolution internationale. Cette résolution doit s’inscrire dans le cadre de la résolution 1701 et de l’accord du 27 novembre 2024. Tout remplacement par cet accord-cadre est inacceptable, car il n’est ni constitutionnel ni légal. Il a été conclu sous la pression et la contrainte. C’est un accord entre Israël et les États-Unis. Toute force internationale doit opérer sous l’égide des Nations Unies et conformément à la résolution 1701. Autrement, nous considérerons toute force, quel que soit son nom ou sa description, comme une force d’occupation…

La porte du dialogue interne reste ouverte de notre côté. Nous insistons sur l’unité nationale et notre soutien à l’armée libanaise pour qu’elle puisse remplir sa mission. Nous sommes pour la paix civile, et c’est une conviction fondamentale. Nous sommes déterminés à discuter de la stratégie de sécurité nationale dans un climat d’indépendance et de souveraineté après le retrait israélien. Le pouvoir est désormais responsable, et il perd sa légitimité lorsqu’il agit injustement, lorsqu’il politise le système judiciaire et ses décisions, et lorsqu’l agit à l’encontre de la Constitution et des lois…

Les jeunes hommes de Batroun sont innocents. Ces cinq jeunes hommes se trouvaient dans leur pays et circulaient librement sur leurs terres natales. Il n’existe aucune preuve contre eux. Ils doivent être libérés immédiatement. Les jeunes hommes de Dahr al-Baydar sont des résistants, et nous l’avons déclaré clairement. Leur action est légitime, et ils se trouvaient dans une situation tout à fait normale, préparant la résistance. »

Nous sommes partenaires dans ce pays

« Ce pays nous appartient à tous ; nous sommes partenaires, et nul n’a le droit d’y renoncer ni de compromettre nos droits. Nous sommes patients, patients afin de préserver l’unité et la paix civile, mais la patience face à l’injustice a ses limites. Lorsque nous sentirons le danger approcher, nous le repousserons et défendrons notre existence et nos droits…Nous ne permettrons pas au projet israélien de réussir, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires après son échec, quels qu’ils soient. Nous sommes prêts à consentir les plus grands sacrifices pour défendre notre existence et celle du Liban, et à affronter ceux qui sèment la discorde et ceux qui cherchent à détruire le Liban…Le Liban n’accepte ni la division, ni la discrimination sectaire, ni la domination, ni l’exclusion. Le Liban ne peut vivre en stabilité qu’avec tous ses fils et filles et toutes ses composantes, et nous sommes prêts à être un pilier de cette voie. »

Source : Médias