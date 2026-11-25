Trump : La campagne militaire américaine contre l’Iran est financée jusqu’à fin janvier

Le président américain Donald Trump a déclaré que la campagne militaire américaine contre l’Iran était financée jusqu’à la fin du mois de janvier.

Dans un entretien accordé au journal New York Post, M. Trump a précisé : « Nous disposons de financements, approximativement jusqu’à fin janvier, pour la campagne militaire contre l’Iran. »

Il a ajouté qu’il craignait que les démocrates, opposés à cette opération, ne tentent de l’entraver. Le président américain a par ailleurs affirmé qu’il n’avait « jamais soutenu ni rejeté » un changement de régime en Iran.

Le 28 février 2026, les États-Unis et « Israël » ont entamé des frappes contre des cibles situées en Iran, ce à quoi Téhéran a répondu par des contre-attaques. Bien qu’une trêve semble s’être instaurée, le conflit demeure irrésolu et le risque d’une reprise des hostilités persiste.

Le mois de janvier marque la fin de la période durant laquelle Trump a pu mener des actions militaires en toute liberté, sans entraves législatives. Il inaugure également une nouvelle phase où le président pourrait faire face à des restrictions financières et juridiques imposées par un Congrès à majorité démocrate, visant à le contraindre à mettre fin au conflit.

Parallèlement, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a réaffirmé que Téhéran maintenait ses sept conditions préalables à tout processus de négociation avec les États-Unis, soulignant qu’aucune discussion ne pourrait avoir lieu tant que ces exigences ne seraient pas satisfaites.

Source : Médias