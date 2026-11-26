Une majorité d’électeurs de Trump soutient le blocage des ventes d’armes à Israël (sondage)

Une majorité d’électeurs ayant soutenu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2024, mais ayant ensuite abandonné les républicains lors des élections de mi-mandat de 2026, est favorable à une restriction de l’aide militaire américaine au régime israélien, selon un nouveau sondage.

Les résultats de ce sondage, mené du 4 au 18 novembre par YouGov, un institut d’études de marché et d’analyse de données en ligne, ont été publiés mercredi par le site IMEU Policy Project.

Le sondage révèle que 59 % des personnes interrogées sont favorables à une réduction, voire à la suppression, de l’aide militaire américaine au régime israélien, tandis que 56 % soutiennent le blocage des transferts de bombes à ce régime.

Le sondage a été mené auprès de 636 électeurs ayant voté pour Trump en 2024, mais qui se sont abstenus lors des élections de mi-mandat de 2026 ou ont voté pour un candidat autre qu’un républicain dans au moins une élection fédérale.

Selon le sondage, 33 % des personnes interrogées souhaitent mettre totalement fin au financement militaire américain du régime, tandis que 20 % sont favorables au maintien de l’aide à son niveau actuel. Seuls 5 % soutiennent une augmentation de ce financement militaire.

Les résultats montrent également que 56 % des personnes interrogées soutiennent les mesures proposées au Sénat visant à bloquer les transferts de bombes au régime israélien, contre 24 % qui s’y opposent.

Par ailleurs, 59 % des personnes interrogées étaient favorables à des mesures visant à priver le régime israélien des 3,3 milliards de dollars de fonds provenant chaque année des contribuables américains, contre 25 % qui les désapprouvent.

Le sondage révèle que 42 % des personnes interrogées estiment que Trump a apporté un soutien excessif au régime israélien, tandis que 12 % considèrent qu’il ne l’a pas suffisamment soutenu.

Un précédent sondage réalisé par YouGov après l’élection de 2024 avait également révélé que 53 % des électeurs ayant voté pour Joe Biden en 2020, mais ayant ensuite abandonné les démocrates, estimaient que l’ancien président avait apporté un soutien excessif au régime. Seuls 6 % jugeaient qu’il ne l’avait pas suffisamment soutenu.

Guerre contre l’Iran

Le sondage a également examiné l’opinion des personnes interrogées sur la guerre contre l’Iran et ses conséquences sur les intérêts américains et la politique intérieure des États-Unis.

48% des personnes interrogées estiment que cette guerre profite davantage au régime israélien qu’aux États-Unis, contre 20 % qui considèrent qu’elle bénéficie davantage aux États-Unis.

De même, 58 % estiment que les relations actuelles entre les États-Unis et Israël profitent davantage au régime israélien qu’aux États-Unis, tandis que 14 % pensent que cette relation bénéficie davantage à Washington.

La guerre a été citée par 52 % des personnes interrogées parmi les facteurs ayant le plus contribué à la perte du contrôle du Congrès par les républicains. Elle arrive en deuxième position, derrière le coût élevé de la vie, mentionné par 56 % des répondants.

Parmi les sondés qui ont déclaré que l’économie avait joué un rôle important dans leur décision d’abandonner les républicains, 66 % ont imputé la hausse des prix de l’essence à la guerre.

Le sondage a révélé une opposition particulièrement forte au soutien américain au régime israélien parmi les personnes interrogées qui ont indiqué que les relations avec Tel-Aviv avaient constitué un facteur important dans leur choix électoral.

Au sein de ce groupe, 78 % estiment que les États-Unis devraient réduire leur soutien au régime israélien, tandis que 12 % sont favorables au maintien de ce soutien et 5 % souhaitent son augmentation.

Par ailleurs, 90 % des personnes interrogées qui ont déclaré que la guerre avait joué un rôle important dans leur choix électoral se sont prononcées contre celle-ci.

Source : Médias