Le Mouvement Amal insiste sur le maintien de la présence de la FINUL et rejette toute force alternative en dehors du cadre de l’ONU

Le mouvement Amal a réaffirmé son engagement en faveur du maintien des forces de la FINUL au Sud-Liban et son refus de les remplacer par toute autre force en dehors du cadre des Nations Unies.

Dans un communiqué publié jeudi, à l’approche de la fin du mandat de la force intérimaire des Nations Unis prévue fin 2026, il a souligné l’importance de son rôle dans la mise en œuvre de la résolution 1701 de l’ONU et le maintien de la stabilité dans le Sud.

Saluant « la coopération établie par les populations du Sud avec ces forces depuis 1978, qui a constitué un modèle de coopération entre la communauté locale et les Nations Unies malgré toutes les circonstances et les défis que le Sud-Liban a connus », le mouvement présidé par le chef du Législatif Nabih Berri a annoncé « le rejet de toute nouvelle intégration d’un accord ou d’une nouvelle entente sur le texte de la résolution 1701 et de l’accord de cessation des hostilités du 27 novembre 2024 dans toute nouvelle résolution ou mandat de l’ONU ».

Et d’avertir : « ce qui est proposé concernant la création d’une force multinationale dans le cadre d’une alliance de sécurité internationale en dehors de la structure, du commandement et du pavillon des forces des Nations Unies soulève des problèmes fondamentaux liés à la souveraineté, au fondement juridique, aux pouvoirs, aux règles d’engagement et aux mécanismes de commandement, et cela ne peut être accepté comme alternative aux forces des Nations Unies et à leur mission définie par les résolutions internationales ».

Le Mouvement Amal a déclaré que son accueil initial favorable de la mission de soutien européenne visant à renforcer les capacités de l’armée libanaise, pour laquelle le projet d’accord est toujours en discussion au sein du Cabinet, découle de l’importance de soutenir l’institution militaire et de lui permettre d’assumer ses responsabilités nationales.

Il a toutefois souligné « la nécessité d’une séparation complète entre cette mission et tout nouveau projet, que ce soit en termes de référence ou de nature du rôle, et de ne pas transformer la mission de soutien européenne en une partie d’un système opérationnel plus vaste ».

Tout en réaffirmant son engagement à « renforcer l’autorité et la souveraineté de l’État libanais et à soutenir l’armée et les services de sécurité libanais », le Mouvement Amal a souligné que « la priorité qui devrait guider toute discussion internationale sur la situation au Sud-Liban est de contraindre Israël à appliquer pleinement la résolution 1701, à se retirer des territoires libanais occupés et à cesser ses attaques et violations en cours de la souveraineté libanaise »

Source : Médias