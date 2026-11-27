Rahimi : Nous avons détecté une activité et des drones ukrainiens dans la région et nous nous employons à briser le blocus américain

Mehdi Rahimi, directeur bureau de presse du Parlement iranien, a rapporté, citant des sources sécuritaires iraniennes, que son pays dispose d’informations fiables concernant une activité ukrainienne dans la région, incluant l’introduction de drones de petite taille.

Rahimi a précisé que les forces iraniennes ont pris pour cible plusieurs de ces drones ukrainiens alors qu’ils tentaient de franchir la frontière. Il a ajouté que certains pays voisins, notamment l’Irak et la région du Kurdistan, agissent contre ces éléments ukrainiens, dont certains ont d’ailleurs été arrêtés.

Par ailleurs, Rahimi a estimé que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, cherche à se rendre visible aux yeux de Donald Trump en proposant des services visant à déstabiliser la région. Il a suggéré que les événements survenus aujourd’hui au Koweït pourraient s’inscrire dans le cadre de cette implication ukrainienne.

Il a ajouté que les États-Unis prévoient d’entraîner l’OTAN dans la région, soulignant que Washington et Israël ont recours à la tactique de la « fausse bannière » (opérations sous faux drapeau) pour justifier des actions visant à compromettre la sécurité.

Sur le plan militaire, Rahimi a affirmé que l’Iran revendique ouvertement toute attaque qu’il mène. Il a insisté sur le fait que son pays applique une stratégie consistant à répondre à toute violation de son espace aérien en ciblant les bases américaines présentes dans la région.

Le directeur de l’agence de presse du Parlement iranien a également évoqué une intensification des frappes préventives contre les intérêts et les bases des États-Unis, soulignant que les forces armées iraniennes s’emploient résolument à briser le blocus naval imposé par les Américains.

Source : Médias