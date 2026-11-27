CGRI : un F-16 américain contraint de faire demi-tour au sud de l’île de Hengam-vidéo

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) en Iran a annoncé ce vendredi qu’un chasseur américain de type F-16 avait fait demi-tour au sud de l’île de Hengam, après qu’un système moderne de défense aérienne relevant de sa force aérospatiale a tiré des coups de semonce en sa direction.

Le CGRI a affirmé que l’appareil avait effectué une manœuvre brusque avant d’être contraint de modifier sa trajectoire et de s’éloigner de l’espace aérien iranien.

Par ailleurs, le CGRI s’est adressé aux commandants de l’armée américaine en soulignant que l’espace aérien de la République islamique d’Iran constituait une « ligne rouge », et que toute répétition d’agression ou poursuite de la violation de l’espace aérien par des chasseurs américains « se heurterait à une riposte décisive des systèmes de défense aérienne ».

Les Gardiens ont ajouté que cette riposte pourrait conduire à un sort similaire à celui du chasseur F-15 et des drones américains précédemment pris pour cible.

Mise en garde contre le contournement des règles de navigation à Ormuz

De même, le CGRI a averti que toute tentative de contourner les réglementations de surveillance et de gestion du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz était « inacceptable », soulignant que la poursuite de tels agissements pourrait entraîner des pertes plus lourdes pour les contrevenants et pour les forces militaires qui les soutiennent.

Ces développements interviennent alors que l’Iran poursuit le ciblage des navires et pétroliers en infraction avec les conditions de passage dans le détroit d’Ormuz.

Le CGRI avait précédemment mis en garde les armateurs et les compagnies maritimes contre le franchissement du détroit sans coordination préalable avec lui, tandis que la marine de l’armée iranienne insiste sur la nécessité pour les propriétaires de pétroliers de se coordonner avec les forces armées iraniennes afin de garantir un passage sûr.

L’Iran maintient la fermeture du détroit d’Ormuz en riposte aux agressions et ingérences américaines dans la région.

Source : Médias