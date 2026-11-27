L’Algérie accuse la France d’avoir maltraité un agent consulaire détenu

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a accusé Paris d’avoir maltraité un agent consulaire algérien détenu depuis 2025 en France, une affaire qui avait envenimé les relations déjà fortement dégradées entre les deux pays.

« Notre compatriote a été violemment interpellé, mis à terre et menotté devant tous les passants », a déclaré M. Attaf lors d’une conférence de presse, parlant d’une « démonstration hollywoodienne qui a remplacé le comportement civilisé entre deux États ».

« Notre ressortissant s’est plaint de beaucoup de maltraitances. Certaines paraissaient difficiles à croire », a-t-il ajouté.

Cet agent avait été mis en examen en avril 2025, accusé d’être impliqué dans l’enlèvement en France d’un influenceur algérien, Amir DZ.

Cette affaire avait conduit à l’expulsion réciproque d’une douzaine de diplomates et agents consulaires et au rappel de l’ambassadeur de France, Stéphane Romatet.

« C’est une bien curieuse affaire. Elle a subitement émergé deux jours après la visite du ministre des Affaires étrangères français à Alger. Deux jours. Très manifestement, il y avait là une volonté d’empêcher » le règlement de la crise entre les deux pays, a jugé M. Attaf.

Le ministre a toutefois dit ne pas voir « d’escalade » dans les relations avec la France, même si elles ne sont pas « flamboyantes ».

« Elles sont dégradées, endommagées, sévèrement endommagées et les responsabilités dans cela sont connues », a-t-il lancé.

Concernant l’élection présidentielle française de l’an prochain, M. Attaf a dit que son pays serait « observateur (…) comme tout le monde » et travaillerait avec « les représentants du gouvernement français ».

« La relation algéro-française perturbée, détériorée, dégradée continuera à figurer à l’ordre du jour des responsables français et algériens », a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs nié toute instrumentalisation des relations économiques avec la France.

« Il n’y a pas eu de directives politiques visant à gérer les relations économiques avec la France selon des critères politiques. Cela est faux », a-t-il déclaré, en assurant que les changements observés dans certains échanges commerciaux résultaient d’une stratégie de diversification engagée avant la dégradation des relations bilatérales.

Source : AFP