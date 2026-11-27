Francesca Albanese refoulée du Costa Rica où elle devait recevoir un doctorat honoris causa

Les autorités costariciennes ont refusé jeudi l’entrée sur leur territoire à Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. La juriste italienne était attendue à l’Université du Costa Rica (UCR), où elle devait recevoir vendredi un doctorat honoris causa.

Arrivée à l’aéroport international Juan Santamaría, près de la capitale San José, Francesca Albanese s’est vu notifier une décision d’inadmission par les services de l’immigration.

Le directeur général de l’immigration, Omer Badilla, a justifié cette mesure par des motifs de “sécurité nationale”, évoquant une alerte internationale faisant état de liens présumés avec des actes terroristes. Il n’a toutefois fourni aucun détail sur la nature de cette alerte ni sur les éléments qui auraient motivé la décision.

Les autorités ont précisé que la rapporteuse spéciale n’était ni arrêtée ni détenue, mais qu’elle devait quitter le territoire à bord d’un vol organisé avec sa compagnie aérienne.

L’université réclame des explications

L’Université du Costa Rica a vivement déploré cette décision et demandé aux autorités migratoires ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères de communiquer les fondements juridiques de cette mesure.

Dans un communiqué, la présidence de l’université a également demandé que Francesca Albanese bénéficie des garanties prévues pour une experte en mission des Nations unies, notamment en matière de procédure régulière.

L’établissement devait lui remettre son doctorat honoris causa, sa plus haute distinction académique, en reconnaissance de son parcours universitaire, de ses publications et de ses travaux sur les violations des droits humains dans les territoires palestiniens occupés.

De leur côté, des députés du parti de gauche Front large ont saisi la chambre constitutionnelle d’un recours en habeas corpus afin de contester la décision et de permettre à la juriste d’entrer dans le pays.

Nommée en mai 2022 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Francesca Albanese est chargée d’examiner la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Ses rapports et ses prises de position sur les opérations militaires israéliennes à Gaza lui ont valu de vives critiques de la part d’Israël et de certains de ses alliés.

Les États-Unis lui ont notamment imposé des sanctions après ses critiques de la politique américaine à l’égard de Gaza.

Depuis l’aéroport, la rapporteuse spéciale a réagi à son refoulement sur les réseaux sociaux : “On découvre le visage de l’empire le jour où l’on touche à ses nerfs ou franchit ses limites”.

La décision costaricienne intervient dans un contexte de tensions diplomatiques autour de ses prises de position sur la guerre à Gaza et de ses accusations de génocide contre Israël.

Source : TRT