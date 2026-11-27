Erdogan achève le processus de ratification de l’Accord de La Mecque

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a officiellement approuvé l’accord de défense commune de La Mecque conclu avec le Pakistan et l’Arabie saoudite, parachevant ainsi le processus de ratification de l’accord par la Turquie après le feu vert du Parlement plus tôt ce mois-ci, selon le Journal officiel turc paru ce vendredi.

Les trois pays doivent tenir des réunions à Islamabad vendredi et samedi.

Les trois États avaient signé cet accord de défense commune à La Mecque en août dernier, sur fond de craintes croissantes liées à la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

Le Parlement turc avait approuvé l’accord le 5 novembre, ouvrant la voie à l’envoi d’un soutien militaire d’Ankara à Riyad. En vertu de ce pacte, toute attaque contre l’une des parties est considérée comme une attaque contre toutes.

Un député du parti au pouvoir en Turquie avait déclaré à Reuters le mois dernier que son pays soumettrait également au Parlement une motion visant à autoriser le déploiement de militaires en Arabie saoudite dans le cadre de cet accord.

La Turquie possède la deuxième plus grande armée de l’OTAN. L’Arabie saoudite figure parmi les plus grands exportateurs de pétrole au monde, tandis que le Pakistan est le seul État musulman doté de l’arme nucléaire.

Source : Médias