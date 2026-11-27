Yedioth Ahronoth : désaccord entre le Mossad et l’armée au sujet d’une frappe contre l’Iran

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a révélé l’existence d’un désaccord entre le chef du service de renseignement extérieur (Mossad), Roman Gofman, et le chef d’état-major de l’armée, Eyal Zamir, concernant le calendrier d’une attaque contre l’Iran et la possibilité de la mener sans la participation des États-Unis.

Citant des responsables au fait des récentes discussions sécuritaires, le quotidien rapporte que Gofman est favorable à une frappe israélienne unilatérale si nécessaire, s’appuyant sur des allégations selon lesquelles l’Iran « développe secrètement et à un rythme accéléré des capacités dans le domaine des armes chimiques ».

Il ajoute que Gofman estime que tout retard supplémentaire pourrait permettre à l’Iran de se doter de capacités difficiles à neutraliser par la suite, et que les inquiétudes liées à ce programme présumé exigent d’envisager l’option d’une action militaire sans la participation de Washington.

Selon le journal, citant des sources sécuritaires, le Mossad et la direction du renseignement militaire partagent les mêmes évaluations, tandis que le différend entre Gofman et Zamir porte sur l’urgence d’une action militaire et la nécessité d’attendre la décision du président américain Donald Trump concernant une attaque conjointe.

Le journal précise que Zamir soutient le principe d’une frappe contre l’Iran, mais « n’estime pas que la menace soit imminente à l’heure actuelle » et préfère attendre la décision de Trump, considérant que la participation des États-Unis renforcerait considérablement les capacités militaires dont dispose Israël.

Il ajoute que l’armée israélienne devrait assumer la responsabilité de l’exécution de toute attaque unilatérale, de la gestion des opérations militaires qui pourraient s’ensuivre et de la riposte à toute réaction iranienne.

D’après le quotidien, l’armée estime qu’Israël agirait seul s’il apparaissait ce qu’elle qualifie de « menace existentielle imminente », un responsable sécuritaire ayant toutefois indiqué que ce qualificatif ne s’applique pas à la situation actuelle.

Le journal signale que Gofman s’est rendu à Washington plus tôt ce mois de novembre et y a présenté de nouvelles informations de renseignement concernant ce qu’il a présenté comme un programme iranien de développement d’armes chimiques.

Il ajoute qu’il a cherché, lors de cette visite, à pousser en faveur d’une attaque militaire conjointe, estimant que le temps disponible pour infliger des dommages significatifs aux capacités iraniennes est limité.

Selon Yedioth Ahronoth, l’administration Trump n’a pas encore pris de décision quant au lancement d’une attaque contre l’Iran, tandis que des responsables israéliens ont évoqué la possibilité d’une action au cours des prochaines semaines.

Le journal fait également remarquer que cette divergence de positions entre Gofman et Zamir était déjà apparue avant les élections à la Knesset qui se sont tenues en octobre dernier. Il précise que Trump avait entamé, environ un mois avant le scrutin, les préparatifs d’une attaque potentielle contre l’Iran, ce qui avait conduit Israël à relever son niveau d’alerte militaire.

Il conclut que Zamir s’était alors opposé à l’entrée en guerre avant les élections, tandis que Gofman avait appelé à saisir l’opportunité de la disposition de Washington à participer. Trump avait finalement renoncé à l’attaque en préparation, amenant Israël à abaisser son niveau d’alerte.

Source : Médias