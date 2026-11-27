Royaume-Uni : des services du ministère du Travail suspendus après un incident informatique

Un incident informatique a contraint le ministère britannique du Travail et des Retraites (Department for Work and Pensions, DWP) à mettre temporairement hors ligne certains de ses services par mesure de précaution, a annoncé le gouvernement vendredi.

« Nous avons mis hors ligne certains services en ligne du DWP par mesure de précaution après avoir détecté un incident informatique affectant nos systèmes », a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué.

Le porte-parole a ajouté que les versements habituels des prestations sociales et des pensions n’étaient pas affectés et seraient effectués normalement.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre national de cybersécurité (National Cyber Security Centre) et le Centre gouvernemental de coordination de la cybersécurité (Government Cyber Coordination Centre) afin d’enquêter sur cet incident, de rétablir les services en ligne dans les meilleurs délais et de limiter autant que possible les perturbations », indique le communiqué.

Source : Agence