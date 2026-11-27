Ammar : certains au Liban complotent avec l’ennemi pour semer la discorde entre la résistance et l’armée

Ali Ammar, député et membre du bloc parlementaire du Hezbollah Loyauté à la Résistance, a affirmé que certains au Liban complotent avec l’ennemi israélien pour semer la discorde entre la résistance et l’armée libanaise, leurs efforts se solderont par un échec.

Lors d’une cérémonie organisée vendredi dans la banlieue sud de Beyrouth, Ammar a déclaré : « Si nous sommes restés silencieux et restons silencieux ces jours-ci au sujet de certains au Liban, cela n’exprime pas une faiblesse ou une fragilité, mais plutôt notre clairvoyance pour le bien-être du Liban, car l’ennemi israélien veut abattre le Liban, terre de résistance, de fierté, de souveraineté et de liberté, de l’intérieur, et travaille dur à cette fin. »

Il a ajouté : « certains au pouvoir ou certains médias tentaient de nous piéger dans le découragement et la frustration, mais ils ont échoué. Nous ne tomberons pas dans ce piège et ils ne parviendront pas à saper notre fermeté et notre souveraineté sur la situation ».

Il a souligné : « il est nécessaire pour nous d’être au plus haut niveau de préparation et pleinement préparés à affronter l’ennemi israélien, d’autant plus que nous ne savons pas quand la folie mûrira dans l’esprit de cet ennemi et qu’il verra en nous une faiblesse qu’il anticipe ou vers laquelle les États-Unis d’Amérique le pousseront pour des calculs politiques liés à l’ampleur des transformations internationales et régionales et à leurs répercussions sur l’intérieur du Liban, afin de tenter de nuire à notre existence et à notre présence. »

Ammar a souligné que « la situation actuelle exige de nous la plus grande unité au sein de notre peuple et de notre communauté, et c’est ce que nous avons entendu lors de la récente visite du président de l’Assemblée nationale, Nabih Berri, qui a tenu des propos éloquents en disant : « Désormais, nous ne devons plus agir comme deux équipes, mais comme une seule. » Nous insistons sur la nécessité de former une seule équipe, car l’ennemi qui nous prend pour cible ne fait aucune distinction entre tel parti, tel mouvement, telle personne et telle autre. »

Le député du Hezbollah a conclu : « Nous savons tous que la situation politique est tendue, ce qui entraîne une détérioration des conditions économiques, sociales et autres. Par conséquent, nous devons faire preuve de solidarité, nous soutenir mutuellement et coopérer pour surmonter cette période difficile. »

Source : Médias