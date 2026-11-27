Images de la raffinerie saoudienne Ras Tanoura en feu après une frappe des forces de Sanaa

Les images satellites et les données d’imagerie thermique infrarouge du système d’information sur les incendies (FIRMS) de la NASA ont révélé un important incendie à proximité de la raffinerie de Ras Tanoura (Ras Tanura), dans l’est de l’Arabie saoudite, a révélé un rapport publié le 25 novembre par The Maritime Executive, une plateforme spécialisée dans l’actualité maritime.

Cette dernière rend compte de la détection d’intenses sources de chaleur ainsi d’une épaisse colonne de fumée de ce port pétrolier du golfe Persique abritant l’un des plus grands complexes de raffinage et terminaux d’exportation de pétrole au monde.

Jeudi, la plateforme de marchés de l’énergie OilPrice avait elle aussi rapporté que la fumée de la dernière frappe du 25 novembre couvrait une superficie de 600 kilomètres carrés.

Ces rapports renforcent la probabilité de dommages importants au sein du complexe pétrolier, malgré l’annonce par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite de l’interception de quatre drones, sans toutefois divulguer l’étendue des pertes.

Mercredi, le porte-parole des forces yéménites de Sanaa le général Yahia Saree avait annoncé deux opérations menées en riposte aux agressions saoudiennes visant le port de Hodeïda. L’une d’entre elles a frappé la raffinerie de Ras Tanoura, tandis que la seconde a ciblé le quartier financier de la capitale Riyad.

Source : Médias