Gaza : Israël a tué deux employés de MSF dans une frappe contre une clinique

Deux employés de Médecins sans frontières (MSF) ont été tués vendredi par une frappe israélienne à Gaza, a annoncé l’organisation humanitaire.

« Nous sommes bouleversés et révoltés par le meurtre de deux de nos collègues, tous deux gardiens, lors d’une frappe israélienne contre l’une de nos cliniques à Gaza », a réagi MSF sur X, en ajoutant que ces deux décès portent à 17 le nombre de ses employés tués dans la bande de Gaza.

« Les attaques contre les établissements de santé, les agents de santé et le personnel humanitaire à Gaza sont scandaleuses et inacceptables », a écrit pour sa part, également sur X, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon les forces d’occupation israéliennes, les deux martyrs sont « des terroristes du Hamas ».

Elles ont identifié les deux personnes tuées dans cette frappe aérienne comme étant Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira et Moaz Yousef Alitsbach, en présentant ce dernier comme le commandant d’un groupe d’artillerie de l’organisation islamiste Hamas.

MSF a par ailleurs déploré les restrictions israéliennes persistantes imposées à son travail, notamment l’interdiction faite à son personnel international d’entrer dans la bande de Gaza et l’interdiction d’entrée des fournitures médicales nécessaires depuis fin février dernier, ce qui aggrave les difficultés rencontrées par ses opérations humanitaires et médicales.

Médecins Sans Frontières avait déjà alerté sur le manque de lieux sûrs dans la bande de Gaza, soulignant que des dizaines d’ordres d’évacuation israéliens avaient ciblé des sites humanitaires vitaux, ainsi que des bâtiments situés à proximité de ses centres médicaux, menaçant ainsi la sécurité des patients et des équipes médicales.

La mort des deux employés de MSF a porté à huit le nombre de Palestiniens tués lors des attaques israéliennes menées depuis vendredi matin dans différentes zones de la bande de Gaza, en plus des blessés, dont des femmes et des enfants, selon des sources médicales.

Plus de 1.705 Palestiniens ont été tués et 6.163 ont été blessés depuis le début du cessez-le-feu, selon un décompte du ministère de la Santé de Gaza.

Source : Médias