« Le moins diplomate des diplomates » : 300 000 Canadiens exigent l’expulsion de l’ambassadeur des États-Unis

Près de 300.000 Canadiens réclament le départ de l’ambassadeur américain à Ottawa dans une pétition illustrant les tensions entre les deux voisins depuis le retour de Donald Trump, à laquelle le gouvernement doit répondre d’ici janvier.

« Pete Hoekstra, l’actuel ambassadeur des États‑Unis au Canada, est le diplomate le moins diplomate que nous n’ayons jamais vu », a déclaré la députée écologiste Elisabeth May, marraine de l’initiative, après avoir officiellement déposé le texte au Parlement mercredi.

« Il s’est montré à maintes reprises agressif et insultant à l’encontre des Canadiens et c’est pourquoi près de 290.000 Canadiens demandent au gouvernement de le déclarer officiellement « persona non grata” », a-t-elle souligné.

Nommé ambassadeur au Canada en avril 2025, Pete Hoekstra est accusé par les pétitionnaires d’avoir « banalisé les menaces de l’administration Trump visant à annexer le Canada » et « multiplié les interventions dans le débat politique canadien ».

En juin dernier, il avait déclaré que l’annexion du Canada par les États-Unis serait une « bonne discussion à avoir » entre Donald Trump et le Premier ministre canadien, Mark Carney. Il avait alors précisé « représenter le point de vue du président » américain.

Le gouvernement doit répondre sous 45 jours

Il avait aussi critiqué une campagne publicitaire dénonçant les droits de douane américains lancée par la province de l’Ontario à l’automne 2025, qui avait contribué à renforcer les tensions commerciales bilatérales. Pete Hoekstra a siégé pendant dix-huit ans à la Chambre des représentants des États-Unis, comme député du Michigan, État industriel frontalier du Canada.

Américain d’origine néerlandaise, il a été ambassadeur aux Pays-Bas pendant le premier mandat de Donald Trump. Durant son séjour à La Haye, il avait dû présenter des excuses publiques pour une interview lors de laquelle il avait nié, contre toute évidence, avoir tenu des propos antimusulmans en 2015.

Le gouvernement canadien doit apporter une réponse formelle à la pétition réclamant son départ dans les 45 jours suivant sa remise officielle au Parlement, soit au plus tard le 10 janvier, mais il n’est pas tenu d’y donner suite.

Source : AFP