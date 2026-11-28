Message du cheikh Qassem aux «jeunes de la Mobilisation» : Avec vous, l’occupant ne pourra pas rester sur notre terre

Le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a adressé vendredi le 27 novembre un message aux « jeunes de la Mobilisation » (al-Taabi’a) au sein du parti.

« La Journée de la Mobilisation, le 26 novembre, marque le lancement de l’organisation des énergies du peuple — incluant sa jeunesse, ses hommes, ses femmes et ses enfants — depuis leurs divers rôles et positions au sein de la société», a-t-il affirmé.

Et de souligner: «Ces individus contribuent aux domaines du jihad et du renouveau sociétal ; ils s’engagent volontairement, en offrant leurs vies et leurs biens, pour réaliser l’indépendance, la libération et la dignité, et pour protéger les générations sur la voie de la droiture.»

«La Mobilisation est l’une des créations de l’imam Khomeiny, conçue pour organiser et exploiter les énergies de tous les membres du peuple. Cette initiative a été poursuivie, approuvée et soutenue par l’imam martyr Ali Khamenei. Par ailleurs, le martyr de la Nation, sayyed Hassan Nasrallah — ainsi que les martyrs vertueux et tous ceux qui ont consenti des sacrifices — ont contribué à renforcer ses structures et sa présence au Liban», a-t-il ajouté.

Et de poursuivre: «Les jeunes de la Mobilisation adhèrent à la voie de l’islam mohammadien authentique, sous l’égide de la Wilayat et portent l’étendard de l’imam al-Mahdi. Ce sont des combattants prêts au sacrifice suprême, qui prennent pour modèle le Maître des martyrs, l’imam al-Hussein.»

Cheikh Qassem a par ailleurs indiqué que les membres de la Mobilisation, ont fait preuve d’une présence combattante exceptionnelle sur le terrain du jihad et de la résistance. «Vous avez apporté une contribution immense à la résilience légendaire de notre Résistance. Les champs de bataille et les lieux de sacrifice témoignent de votre élan, de votre courage et de votre constance. Nous avons été témoins, ensemble, de la grandeur de nos proches, de nos familles et de nos enfants, qui ont insufflé à la Mobilisation une force lumineuse — visible par tous — rayonnante de sacrifice, d’espoir et de confiance en la victoire.»

«Les sacrifices des combattants et des honorables membres de la Résistance, ainsi que les vôtres, sont immenses ; mais ils constituent le prix de la dignité à laquelle nous aspirions tous», a-t-il martelé.

Tout en indiquant qu’«en leur présence, l’ennemi israélien ne pourra se maintenir sur notre terre en tant qu’occupant», cheikh Qassem a exhorté ces jeunes: «Poursuivez vos activités, vos études à l’université, votre travail dans vos commerces et la culture de vos terres, tout en restant vigilants pour assurer la défense là où cela s’avère nécessaire.»

«Ce modèle de mobilisation est invincible. Le mobilisé s’établit partout où il se trouve: il bâtit, apprend, enseigne, cultive la terre et prend soin de sa famille, tout en affrontant les ennemis avec détermination, lucidité et courage. Cette mobilisation est toujours victorieuse, avec la permission de Dieu Tout-Puissant», a-t-il conclu.