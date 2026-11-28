La Russie a intercepté plus de 1200 drones ukrainiens et tiré plus de 700 drones sur l’Ukraine

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi que ses systèmes de défense antiaérienne avaient intercepté et détruit 1 246 drones ukrainiens à voilure fixe au cours de la nuit de vendredi à samedi, dans plus d’une dizaine de régions du pays.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué que 462 drones s’étaient dirigés vers la région de la capitale entre vendredi soir et samedi matin. Selon lui, la plupart avaient été neutralisés à distance de la ville, tandis que 123 avaient été détruits à l’approche de Moscou.

Les attaques ont également concerné plusieurs autres régions, notamment celles de Briansk, Belgorod, Koursk, Rostov, Samara et Volgograd, selon les autorités russes.

Dans la région de Briansk, le gouverneur a rapporté qu’un drone ukrainien avait frappé un autobus dans le village de Klimovo, faisant neuf blessés. Dans la région de Samara, les autorités ont fait état d’une tentative d’attaque contre des installations industrielles, sans signaler de victimes.

De leur côté, les autorités ukrainiennes ont également signalé une intensification des attaques russes. Ivan Fedorov, chef de l’administration militaire de la région de Zaporijjia, a déclaré que les forces russes avaient lancé plus de 700 drones contre la région au cours des dernières 24 heures. Ces attaques ont fait un mort et cinq blessés.

Le ministère russe de la Défense a expliqué dans un communiqué que les frappes russes en Ukraine avaient touché les cibles suivantes :

Le poste de transformation de 110 kV de Zareche, situé à Belaya Tserkiv, dans l’oblast de Kiev, assure le fonctionnement des installations appartenant au complexe militaro-industriel ukrainien.

Un réservoir de carburant dans la ville de Kiliya, dans la région d’Odessa, qui contenait du carburant destiné aux forces ukrainiennes.

Quatre locomotives ferroviaires des régions de Dnipropetrovsk, Jytomyr et Kharkiv ont été utilisées pour transporter des armes et du matériel militaire.

Un cargo en mer Noire, au sud d’Odessa, transportait du matériel militaire à destination de l’Ukraine.

Les deux pays ont intensifié leurs frappes de drones et de missiles ces derniers mois, alors que le conflit approche de sa cinquième année.

Les tentatives de médiation des États-Unis pour mettre fin aux hostilités n’ont jusqu’à présent débouché sur aucun accord, à l’exception d’échanges de prisonniers.

Source : Médias