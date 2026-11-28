Un conseiller du Guide appelle Bagdad à la vigilance face aux politiques américaines

Un haut conseiller du guide suprême de la révolution l’Ayatollah Mojtaba Khamenei, a appelé le gouvernement de Bagdad à rester vigilant sur les questions frontalières et à ne pas se laisser instrumentaliser en mettant en œuvre les politiques américaines.

Mohammad Mokhber a publié cette déclaration ce samedi 28 novembre sur son compte X, faisant suite à des rapports médiatiques indiquant que l’Irak aurait fermé plusieurs postes de contrôle après les efforts des États-Unis pour bloquer les frontières terrestres de l’Iran.

Il a souligné l’importance stratégique des relations bilatérales entre l’Iran et l’Irak, décrivant le destin commun avec les pays voisins comme un principe fondamental de la politique étrangère de la République islamique d’Iran.

Durant les périodes les plus difficiles, l’Iran est resté aux côtés du peuple irakien avec toute sa force, prouvant ainsi son amitié, a-t-il rappelé.

« Ce lien indéfectible [avec l’Iran] exige que Bagdad reste vigilant sur la question des frontières afin de ne pas devenir un instrument des ennemis de l’Islam ni de céder aux politiques du criminel Trump », a déclaré Mohammad Mokhber.

Il a ajouté : « Dans la géométrie de notre politique étrangère, un destin partagé avec nos voisins constitue un principe fondamental. »

Ces remarques interviennent dans un contexte de débats croissants concernant la gestion des passages frontaliers irakiens et les restrictions potentielles sur le commerce avec l’Iran, qui sont devenus des enjeux clés dans les relations entre Téhéran et Bagdad.

Plus tôt, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, avait déclaré que les États-Unis avaient demandé à Bagdad de fermer des postes frontaliers supplémentaires avec l’Iran, une mesure qui, selon lui, pourrait avoir des conséquences économiques pour l’Irak.

Source : Avec PressTV