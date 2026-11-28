Tasnim : La centrale nucléaire de Bouchehr est reconnectée au réseau électrique iranien

L’agence iranienne Tasnim a annoncé la reconnexion de la centrale nucléaire de Bouchehr au réseau électrique national, suite au rechargement en combustible et à la réalisation de travaux de maintenance programmés.

Par ailleurs, Alexeï Likhachev, directeur de la société publique russe d’énergie nucléaire Rosatom, a annoncé aujourd’hui que l’entreprise porterait à 200 le nombre d’ouvriers sur le chantier de la centrale de Bouchehr au cours du mois de novembre, afin d’ajuster les effectifs au calendrier du projet.

Située dans le sud de l’Iran, la centrale nucléaire de Bouchehr est la seule installation de ce type en activité dans le pays. Elle dispose d’une capacité électrique nette de 915 mégawatts et a contribué à hauteur d’environ 1,3 % à la production totale d’électricité en Iran en 2025, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Source : Médias