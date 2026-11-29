Négociations entre Netanyahu et Eisenkot sur un gouvernement d’union

Benjamin Netanyahu et son rival centriste Gadi Eisenkot ont entamé dimanche des tractations pour former un gouvernement d’union nationale en Israël, après une concession surprise du Premier ministre sortant qui lutte pour sa survie politique.

Leur rencontre a débuté vers 08H00 GMT au ministère de la Défense à Tel-Aviv par un point sur la situation sécuritaire. Elle intervient au lendemain d’une proposition inattendue de Netanyahu, qui s’est dit prêt à laisser son adversaire diriger en premier un gouvernement de rotation.

Le revirement de Netanyahu, qui avait toujours refusé une telle option jusque-là, survient à une semaine de l’échéance du 6 décembre fixée à Eisenkot pour former une coalition gouvernementale après des élections législatives n’ayant dégagé aucune majorité le mois dernier.

Le dirigeant centriste a progressé ces derniers jours dans ses tractations avec un parti ultra-orthodoxe et une formation arabe pour bâtir un gouvernement sans Netanyahu ni ses alliés d’extrême droite, et il a affiché sa confiance sur sa capacité à présenter un cabinet bientôt.

Les pourparlers se tiennent toutefois dans un climat de profonde défiance, Eisenkot accusant son rival de jouer la montre pour faire échouer les négociations. Les deux hommes restent par ailleurs divisés sur des dossiers majeurs, dont la création d’une commission d’enquête indépendante sur l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et le sort d’une réforme judiciaire clé.

Samedi soir, au sortir de Shabbat, Netanyahu a posté un message sur X dans lequel il disait vouloir faire preuve de « responsabilité » en « acceptant que Gadi Eisenkot exerce en premier les fonctions de Premier ministre » dans un gouvernement de rotation où il prendrait ensuite sa place.

En raison du système électoral israélien à la proportionnelle, aucun parti n’est en mesure de diriger seul, ce qui oblige les formations à négocier des accords parfois acrobatiques pour parvenir à une majorité gouvernementale.

L’option d’un gouvernement de rotation, dans lequel deux dirigeants alternent au poste de Premier ministre au bout d’un an, a déjà été appliquée dans le passé.

Défiance

La proposition de Netanyahu, dont les modalités précises ne sont pas connues à ce stade, a toutefois divisé les alliés de Eisenkot.

Plusieurs d’entre eux, comme le dirigeant de gauche Yaïr Golan, ont réagi samedi soir en l’incitant à la prudence face à Netanyahu qu’ils ont accusé de tenter un « tour de passe-passe » pour l’arnaquer.

Yaïr Lapid, chef de l’opposition lors de la précédente législature, a lui estimé que la proposition de Netanyahu n’était « rien de plus qu’une nouvelle escroquerie grossière de la part d’un fraudeur récidiviste ».

Netanyahu présente, lui, la formule d’un gouvernement d’union avec rotation comme nécessaire pour assurer la sécurité d’Israël face à l’Iran.

Un gouvernement d’union nationale lui éviterait aussi de quitter le pouvoir et de redevenir un simple justiciable, alors qu’il est jugé pour corruption, même si son procès a pris un tour positif la semaine dernière lorsque les juges ont mis en doute la solidité des principaux éléments de l’accusation.

Le chef d’Yisrael Beytenu Avigdor Lieberman qui mène le bloc contre toute initiative d’union avec Netanyahu a publié jeudi un message dans lequel il indique: « Ce que Netanyahu veut par-dessus tout, ce sont de nouvelles élections ». « C’est pourquoi il va faire traîner les négociations sur un gouvernement « d’union » jusqu’au dernier moment, chercher un prétexte pour les faire capoter, et même si un tel gouvernement était formé, il tentera de provoquer une crise au bout de quelques mois pour entraîner à nouveau Israël vers des élections. »

Eisenkot a des raisons d’être prudent : son mentor en politique, Benny Gantz, a fait les frais d’un accord de rotation conclu en 2020-2021. Netanyahu avait dirigé en premier le gouvernement, qui s’était effondré avant que Gantz ne puisse lui succéder.

Mais l’ex-Premier ministre Naftali Bennett, dont le parti est le seul membre du bloc Eisenkot à n’avoir pas encore formalisé un pacte de coalition, a salué les tractations avec Netanyahu et appelé à former une majorité « sioniste » sans les partis arabes ni les formations ultra-orthodoxes.

Reste que les tractations directes qui ont débuté dimanche entre Eisenkot et Netanyahu ne ferment pas la porte aux négociations parallèles avec les partis arabes et ultra-orthodoxes, où des progrès ont eu lieu ces derniers jours.

Samedi soir, le dirigeant du parti arabe Raam, Mansour Abbas, a qualifié pour la première fois, bien que de façon indirecte, le Hamas de groupe « terroriste ». Une façon de se rendre plus acceptable aux yeux des partis et des électeurs de la majorité juive.

Le camp de Eisenkot mène aussi des négociations serrées avec le parti ultra-orthodoxe JUT, autour notamment de la question de l’exemption du service militaire pour les étudiants religieux.

S’il parvient à finaliser des accords avec ces deux formations, le camp de Eisenkot disposerait d’une majorité gouvernementale, avec 63 sièges sur les 120 que compte le Parlement.

Si le délai initial fixé à Eisenkot pour former un gouvernement expire le 6 décembre, il peut demander deux semaines supplémentaires au président Isaac Herzog.

Source : Avec AFP