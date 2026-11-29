Le Pakistan déploie des troupes en Arabie saoudite

Le Pakistan a envoyé des troupes en Arabie saoudite conformément aux « engagements pris et au cadre établi de coopération en matière de défense », a déclaré Islamabad dimanche.

Une cérémonie de départ s’est tenue samedi pour les troupes de l’armée se rendant en Arabie saoudite. Le ministre de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Pakistan, Rajeh Tami Albugamy, le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le lieutenant-général Omer Ahmed Bokhari, et le commandant de l’armée pakistanaise assistaient à la cérémonie. Le lieutenant-général Muhammad Umer Bashir, du corps de Lahore, a été déployé, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Ce déploiement intervient quelques jours après la rencontre, à Islamabad, capitale du Pakistan, des ministres de la Défense et des Affaires étrangères du pacte trilatéral de défense de La Mecque. Lors de cette rencontre, ils ont réaffirmé leur soutien à la défense du royaume pétrolier.

« Ce déploiement militaire témoigne de l’engagement indéfectible du Pakistan envers la sécurité, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume d’Arabie saoudite, engagement fondé sur le partenariat stratégique de longue date et les liens fraternels qui unissent nos deux pays frères », a déclaré l’armée pakistanaise dans un communiqué.

Le Pakistan demeure fermement engagé à préserver la sécurité du royaume et le caractère sacré des Haram al-Sharifain (les deux nobles sanctuaires de La Mecque et de Médine), a-t-elle ajouté.

Les troupes, a-t-elle précisé, s’acquitteront de leurs missions sur le territoire saoudien, conformément aux engagements pris et au cadre établi de coopération en matière de défense.

« Ce déploiement contribuera à renforcer les capacités de défense du Royaume face aux nouvelles préoccupations sécuritaires », conclut le communiqué.

Le Pakistan et l’Arabie saoudite ont signé l’an dernier un pacte de défense mutuelle afin de se protéger en cas d’attaque d’un pays tiers.

Ce pacte a abouti à un accord trilatéral signé en août dernier à La Mecque par le président turc Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Cet accord vise à renforcer la sécurité des trois pays par la dissuasion et la défense collectives.

Source : Agence