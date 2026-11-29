Sud-Liban : résumé des attaques israéliennes jusqu’à 9h30. Des habitants manifestent pour retourner dans leur village

Les correspondants d’al-Manar au sud du Liban ont fourni un compte tendu des attaques ennemies israéliennes ces dernières 24 heures, jusqu’à 9 h30 ce dimanche matin.

Les bombardements d’artillerie ont ciblé la périphérie de la localité Al-Habariya, Hadatha, Al-Khiam, Al-Mansouri, Majdal Zoun, la périphérie de la localité de Baraashit, Wadi Zibqin, la plaine d’al-Khiam, la plaine Wadi al-Salouqi, la route de Khardali…

Des raids aériens ont été mené par des avions de guerre sur la périphérie de la localité de Baraashit, la périphérie de la localité de Shaqra, en direction de Wadi al-Salouqi, et la localité de Tallousa, en direction de Wadi al-Salouqi.

Des rafles de mitrailleuses ont visé la localité de Majdal Zoun, Wadi al-Salouqi en direction de Houla et Shaqra, coïncidant avec les mouvements de véhicules ennemis et les tirs d’artillerie, la localité d’Al-Khiam.

Des attaques à la bombe ont été signalées dans la localité de Kfar Tebnit où des mouvements des véhicules ennemis ont été observés.

Des véhicules ennemis se sont déplacés dans la vallée de Wadi al-Salouqi en direction des localités de Houla et Shaqra.

Des fusées éclairantes ont été tirées au-dessus du fleuve Litani à Zawtar al-Charqiyah et aux abords de Mayfadon.

Ce dimanche, plusieurs habitants de villages frontaliers se sont rassemblés au point de contrôle de l’armée libanaise près de Haris pour exiger l’autorisation d’entrer dans la localité de Hadatha.